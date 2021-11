Aufstieg für C-Junioren des SV Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die C-Junioren des SV Reute haben sich vorzeitig den ersten Tabellenplatz in der Quali-Runde gesichert und steigen als „Herbstmeister“ in die Leistungsstaffel auf. Sieben Siege in acht Begegnungen holte die Mannschaft um das Trainertrio Safet Hyseni, Joachim Freisinger sowie Roland Obermayer und konnte fast über die komplette Herbstrunde hinweg mit einer tollen Mannschaftsleistung überzeugen.