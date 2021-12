Aufstieg für B- und C-Junioren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Rückblick auf die vergangene Herbstrunde fällt bei den Junioren des SV Reute sehr positiv aus. Die A-Junioren der JSG Reute-Bad Waldsee liegen zur Winterpause auf einem sehr guten 4. Tabellenplatz und sind auf dem besten Weg, ein weiteres Jahr den Verbleib in der Bezirksstaffel zu sichern. Den ersehnten Aufstieg in die Leistungsstaffel haben die B-Junioren der JSG geschafft. Ebenfalls den Aufstieg in die Leistungsstaffel geschafft haben die C-Junioren des SVR, die Herbstmeisterschaft war verdienter Lohn einer sehr guten Herbstrunde. Auch bei den D-Junioren gibt es zur Winterpause viel Grund zur Freude, die D1-Junioren standen zum Abschluss ganz oben. Positiv können auch die E-Junioren zurückblicken, hier war der SV Reute gleich mit drei Mannschaften am Start. Die E1 landete am Ende mit sechs Siegen aus sieben Spielen auf einem glänzenden zweiten Tabellenrang. Durchweg viel Spaß hatten die F-Junioren und Bambini bei den Spieltagen im Oktober. An allen vier Spieltagen war der SV Reute mit mehreren Teams überdurchschnittlich stark vertreten und in beiden Altersstufen auch Gastgeber eines Spieltages am Reutener Durlesbach.