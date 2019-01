Aufsteiger verliert erstmals ein Tiebreak

Wie bereits vor vier Wochen gegen Rüsselsheim ist die Mannschaft von Spielertrainer Christian Pampel auch gegen Hammelburg über die volle Distanz gegangen. Vor 537 Zuschauern und 111 spannenden Spielminuten verlor der TSV Mimmenhausen in der 2. Volleyball-Bundesliga mit 2:3 (18:25, 21:25, 25:18, 25:19, 9:15) gegen Hammelburg. Mimmenhausen ging in dieser Saison erstmals als Verlierer aus einem Fünf-Satz Krimi hervor. Das Spiel wurde aber nicht im Tiebreak verloren.

Sowohl in Durchgang eins als auch in Satz zwei zeigte sich das Pampel-Team ungewohnt anfällig in der Annahme. Während man in Durchgang eins acht vermeidbare Fehler in Folge unmittelbar nach der zweiten technischen Auszeit produzierte, waren es im zweiten Durchgang zwar nur noch fünf. In beiden Fällen sind dies jedoch deutlich zu viel, um in der 2. Bundesliga einen Satz für sich zu entscheiden.

Im dritten Satz lief es dann besser. Mit dem Wechsel von Thomas Wolters auf Doru Pilihaci stabilisierte sich die TSV-Annahme, wodurch Lukas Diwersy ein deutlich variableres Angriffsspiel aufziehen konnte. Mehr und mehr bekam man auch die bis dato vom Winter-Neuzugang der Gäste auf der Zuspieler-Position, Jackson Maris, glänzend eingesetzten Mittelblocker in den Griff. Erstmals ging Mimmenhausen somit mit einer Dreipunkteführung in die zweite technische Auszeit (16:13). Die Gäste aus Hammelburg kamen zwar noch heran, aber eine starke Aufschlagserie von Doru Pilihaci besiegelte so den Satzgewinn. Mit diesem Satzgewinn ging ein deutlicher Ruck durch die Mannschaft des TSV Mimmenhausen. Deutlich selbstsicherer und spielbestimmender präsentierte sich das Pampel-Team von nun an. Über Zwischenstände von 8:3 und 16:8 bei den technischen Auszeiten, setzte sich der TSV Mimmenhausen bis auf 20:11 ab. Hammelburg Coach Kaden reagierte entsprechend frühzeitig und gab seinen Schlüsselspielern eine Verschnaufpause vor dem Tiebreak. Gleichzeitig schlich sich bei der Heimmannschaft gegen Ende des Durchgangs ein wenig der Schlendrian ein. Mehrfach ließ man beste Punktmöglichkeiten aus und vergab so unter anderem vier Satzbälle in Folge. Dieser Bruch im Spiel des Pampel-Teams rächte sich im entscheidenden Tiebreak. Gegen die Starting Six von Hammelburg, die nun wieder auf dem Feld stand, verpasste es der TSV Mimmenhausen den Druck weiter aufrecht zu halten, wodurch die Gäste auch wieder mutiger im Aufschlag wurden.