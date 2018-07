Aufsichtsrat der Volksbank ernennt Vorstandssprecher

Der Aufsichtsrat der Volksbank Hohenzollern-Balingen hat Arndt Ständer zum Vorstandssprecher ernannt. Er freue sich auf seine neue Aufgabe, die er mit Entschlossenheit angehen werde, so Aufsichtsratsvorsitzender Schwab. „Als größte Genossenschaftsbank im Zollernalbkreis muss man Neues wagen, aber auch an Bewährtem festhalten“, so Ständer. Dazu gehören Augenmaß, Mut und Konsequenz bei der Umsetzung notwendiger Maßnahmen zum Wohle der Mitglieder und Kunden, aber auch zur Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der Bank. „Diese Herausforderungen“, so Ständer weiter, „kann man nur in einem starken Vorstandsteam und mit motivierten Mitarbeitern meistern. Beides ist im Hause der Volksbank Hohenzollern-Balingen vorhanden und dient als solides Fundament für weiteres Wachstum und Erfolg“.

Der verheiratete 47-jährige Familienvater ist mit der Volksbank Hohenzollern-Balingen und dem genossenschaftlichen Bankwesen eng verbunden und in der Region verwurzelt. Seine Ausbildung zum Diplom-Betriebswirt absolvierte er im Jahr 1991 bei der damaligen Volksbank Hohenzollern. Ständer durchlief viele Stationen im Hause der Bank und absolvierte zahlreiche Weiterqualifizierungen bis hin zum Genossenschaftlichen Bankführungsseminar an der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur im Jahr 1999.

Danach folgten mehrere Jahre in leitender Funktion und als Prokurist bei der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg. 2007 ist er wieder zur Volksbank Hohenzollern zurückgekehrt. 2001 wurde er zum Vorstandsmitglied bestellt. Seitdem verantwortet er die Produktions- und Steuerungsbereiche sowie den Personalbereich. Viele Konzentrations- und Umstrukturierungsprozesse hat Ständer in dieser Zeit initiiert, begleitet und mit zum Erfolg gebracht. Seit der Fusion im Juli 2015 wird die Volksbank Hohenzollern-Balingen von den Vorständen Joachim Calmbach, Arndt Ständer und Franz Steinhart geleitet.