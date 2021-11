Aufmerksamer Autofahrer beendet Promillefahrt

Ein 48 Jahre alter Zeuge beendete am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Trunkenheitsfahrt einer 50 Jahre alten Autofahrerin. Die Frau war dem Zeugen in der Bahnhofstraße aufgefallen, weil sie in Schlangenlinien unterwegs war. Als die 50-Jährige an einer roten Ampel anhalten musste, griff der Zeuge beherzt ein, zog kurzerhand den Zündschlüssel ab und verständigte die Polizei. Nachdem ein von der Polizeistreife durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille ergab, wurde die Fahrerin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die 50-Jährige musstelaut Polizei an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben und hat zusätzlich mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.