Aufholjagd der SG Argental bleibt unbelohnt

Das hatten sich die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental anders vorgestellt. Im Heimspiel gegen die TSG Schnaitheim am Samstag wackelte die sonst so sichere Defensive. Nach ausgeglichenen acht Minuten zog der Gegner davon und gewann trotz einer starken Aufholjagd der Argentalerinnen mit 29:28 (19:14).

Für das Team von Trainerin Stefanie Raaf war das eine unnötige Niederlage. Erst gerieten sie laut SGA-Mitteilung wegen zahlreicher Pfostenwürfe und einer dürftigen Abwehrleistung deutlich ins Hintertreffen. Und dann holten sie den Rückstand auf, gingen durch das Tor von Katharina Stellmacher sogar mit 26:25 (52.) in Führung, um sich vor 100 Zuschauern in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang letztlich doch knapp geschlagen geben zu müssen. „Unsere Chancenauswertung war katastrophal“, analysierte die SGA.