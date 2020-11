Aufholbedarf - Lernlücken rechtzeitig erkennen

Knapp ein halbes Jahr waren die Schulen in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen und Homeschooling stand auf dem Programm. Nun hat das neue Schuljahr begonnen und es machen sich erste Defizite bei den Schülern bemerkbar. Viele Eltern sind besorgt, dass ihre Kinder durch diese Schulpause zurückgeworfen wurden und Lernlücken entstanden sind.

Wichtig ist es jetzt schnell zu reagieren und die Lernlücken des Vorjahres gezielt zu schließen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Lernlücken und ihre Auswirkungen

Die Gefahr von Lernlücken ist, dass mancher Schulstoff die Schulkinder im Laufe der Jahre immer wieder einholt. Wenn die Grundlagen also am Anfang nicht sitzen, bleiben sie für den Rest der Schulzeit Stolpersteine und Notenbremsen.Dies hat oft zur Folge, dass sich das Kind zurückzieht und nicht mehr aktiv am Unterricht teilnimmt. Daraus ergibt sich ein Kreislauf aus Vermeidung, trotziger Lernverweigerung, der Verfestigung von Wissenslücken und daraus resultieren immer größer werdende Versagensängste.







Am Ende stehen oft Resignation, Auflehnung und mangelndes Selbstvertrauen.

Was tun gegen Lernlücken:

Soweit muss es aber gar nicht kommen. Mit diesen einfachen Methoden und gemeinsam mit starken Partnern wie bidi helfen Sie Ihrem Kind, sich aktiv der Situation zu stellen und Defizite schnell und gezielt zu überwinden:

Einen Überblick verschaffen

Ersteinmal muss herausgefunden werden, in welchem Fach Wissenslücken vorliegen und wie groß diese bereits sind. Ältere Schüler sind oft bereits in der Lage, das Versäumte selbst zu benennen und aufzulisten. Jüngeren Schülern fällt das manchmal nicht so leicht. Hier empfiehlt es sich, ein Beratungsgespräch mit dem Fachlehrer zu vereinbaren und die Lerndefizite gemeinsam zu erörtern. Nach Bekanntgabe des Termins für die nächste Klassenarbeit empfiehlt sich das Aufstellen eines Lernplans. Gemeinsam mit Ihrem Kind erarbeiten Sie, was nur wiederholt und was neu gelernt werden muss. Legen Sie bestimmte Tage, Uhrzeiten und das Lernpensum fest.

Gemeinsam zum Erfolg:

Besteht bereits Grund zur Annahme, dass Ihr Kind im Vergleich zum Rest der Klasse nicht mehr hinterherkommt, sollte auch Nachhilfe in Betracht gezogen wenden. Nachhilfe Plattformen wie bidi geben Ihrem Kind einen Coach an die Seite, mit dem der Rückstand schnellstmöglich aufgeholt werden kann und größere Lücken in einem Fach geschlossen werden. Qualitativ hochwertiger Einzelunterricht ermöglicht Ihnen eine flexible Zeitplanung und transparenten Lernfortschritt dank persönlicher Beratung mit unseren Experten.

Unsere bidi Nachhilfelehrer bringen jahrelange Erfahrung mit und wissen, welche Lernstoffe aufeinander aufbauen. Die Lücken Ihres Kindes werden dadurch schnell identifiziert und gezielt aufgearbeitet.

Lücken vorbeugen:

Auch wenn Hausaufgaben oft ungern erledigt werden, zeigen Ihnen Probleme bei der Fertigstellung von Hausaufgaben, ob bereits Defizite und Lernlücken bestehen. Wenn Ihr Kind beispielsweise ungewöhnlich lang an gewissen Aufgabenstellungen sitzt, könnte das ein Indiz dafür sein, dass bereits vorhergegangene Lerneinheiten oder Verständnisfragen nicht geklärt werden konnten. Auch hier bietet sich ein zusätzliches Tutoring mit bidi an, um diese Lücken zu schließen und das Thema Hausaufgaben nicht zu groß werden zu lassen.

Grundsätzlich ist es wichtig, dass Lerndefizite zeitnah erkannt und überwunden werden, um gar nicht erst in den Negativkreislauf von Lernschwierigkeiten zu kommen.

Benötigt Ihr Kind Unterstützung in der Schule? Wir helfen Ihnen weiter:

www.bidi.one