Mit einem Festgottesdienst und einem anschließendem Dorffest hat Aufhausen seine neue Dorfmitte eingeweiht. Ortsvorsteher Helmut Stuber hat dabei die wechselvolle Geschichte des ehemaligen Marktplatzes Revue passieren lassen.

Früher hat auf dem Aufhausener Marktplatz das Leben pulsiert. Rund um den Platz waren die Schule, das Rathaus, ein Lebensmittelhändler, zwei Bäckereien, ein Metzger, ein Gasthaus sowie bewohnte Häuser. Durch Verwaltungsreformen, die Schließung der Schule und den gesellschaftlichen Wandel hätten der Platz und die angrenzenden Gebäude nach und nach an Attraktivität verloren, bedauerte Ortsvorsteher Stuber. Geschäfte seien verlagert oder geschlossen worden, Bewohner hätten ein Einfamilienhaus mit Garten dem Wohnen im Dorf vorgezogen. Resultat: Die Dorfmitte sei verödet.

Der Kauf der ehemaligen Bäckerei Häußler sowie der Einsatz der Maibaumfreunde seien die Initialzündungen zur Wiederbelebung des Marktplatzes und der Revitalisierung der neuen Ortsmitte gewesen. Besonders stolz ist Stuber auf den Maibaum sowie die Öffnung des Egerufers. Entstanden sind nunmehr ein gepflasterter Aufhausener Kreisel mit einem Radius von 13 Metern sowie eine Bushaltestelle. Bänke laden zum Verweilen ein. Nachdem ein attraktives Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen wurde, erhofft sich Stuber, dass Familien die Chance nutzen und die leerstehenden Gebäude sanieren oder innerörtliche Bauplätze bebauen.

Sowohl Stuber als auch Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler erinnerten an den großen Diskussionsbedarf zwischen Ortschaftsrat und der Verwaltung während der Planungsphase. Sie waren sich aber auch einig, dass sich diese Diskussionen angesichts des stimmigen Ergebnisses mehr als gelohnt hätten.

Ziel: Leben im Ort soll wieder attraktiv werden

Nach dem Urkatasterplan gab es laut Bühler in Aufhausen nie einen richtigen Ortsmittelpunkt. Der jetzige Platz befinde sich an der Stelle der ehemaligen Furt. Der neue Ortsplatz setze wichtige Impulse für die wichtige Innenentwicklung und Wiederbelebung des Ortskerns. Dank der Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum sei Bopfingen in der Lage gewesen, hier zu handeln. Man habe etwas Besonderes geschaffen, um das Leben im Ort wieder attraktiv zu machen.

Mit dem Lied „Wir laden Euch alle zum Dorfplatz ein, wo man staunen, fröhlich sein und quatschen kann“ sowie einem Tanz auf den Voxxclub-Hit „Rock mi 2013“ sangen und tanzten sich die kleinen Strolche des Kindergartens in die Herzen der Besucher. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Original Egertaler Blasmusik, die Bewirtung erfolgte gemeinsam durch die örtlichen Vereine.

Mit dem Erlös des Festes, das, wenn es nach Helmut Stuber geht, ab jetzt jährlich als Dorffest gefeiert werden soll, soll ein Defibrillator angeschafft werden. Wie die Spende der Jagdgenossenschaft in Höhe von 1500 Euro sinnvoll verwendet werden, möchte man noch überlegen. Ehe man zum gemütlichen Feiern überging, bedankte sich Stuber noch bei Berthold Kaufmann, der als Bauleiter und Ortschaftsrat maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung und Gestaltung des Dorfplatzes beteiligt war.