Aufgeheizte Lage in Kiew

Kiew (dpa) - Im Machtkampf in der Ukraine stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation. Zwischen der Polizei und Demonstranten kam es in Kiew erneut zu Zusammenstößen mit Brandsätzen und Tränengas. Der Oppositionspolitiker Vitali Klitschko appellierte an Polizei und Justiz, sich nicht an Repressionen gegen das eigene Volk zu beteiligen. Die Behörden in Kiew bestätigten den Tod eines Verletzten. Er wäre das offiziell vierte Todesopfer der Proteste. Klitschko kam zu einem erneuten Krisentreffen mit Staatschef Viktor Janukowitsch zusammen.