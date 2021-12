Auffahrunfall an roter Ampel führt zu Karambolage mit vier Beteiligten

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Ravensburger Straße in Wangen ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15 000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 62-Jähriger an einer roten Ampel mit seinem Ford Transit auf einen stehenden VW Passat einer 27-Jährigen auf. Dieser wurde wiederum auf den Audi eines 24-Jährigen geschoben. Im weiteren Verlauf konnte ein 18-Jähriger mit seinem BMW nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Ford Transit, wodurch dieser erneut gegen die davorstehenden Fahrzeuge geschoben wurde. Verletzt wurde bei der Karambolage glücklicherweise niemand.