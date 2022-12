Aufbrechen und in Bewegung bleiben mit jungen Menschen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Region - An die 40 stimmberechtigten Delegierte, meist jugendliche ehrenamtliche Mitarbeitende haben bei der jährlichen Delegiertenversammlung in Hausen ob Verena auch den Vorstand und Bezirksarbeitskreis neu gewählt. Dieses Leitungsgremium koordiniert die Schwerpunkte der Bezirksjugendarbeit im Kirchenbezirk Tuttlingen. Vertreter aus Aldingen, Geisingen, Hausen o.V., Möhringen, Tuttlingen, Rottweil, Trossingen, VS-Schwenningen und Wehingen waren dabei.

Bei den Wahlen wurde Christoph Glaser aus Hausen o.V. als erster Vorsitzender und Ruben Wieland aus Trossingen als zweiter Vorsitzender in ihren ehrenamtlichen Ämter bestätigt. Im Vorstand mit dabei sind auch: Matthias Figel, Bezirksjugendpfarrer aus Hausen o.V., Mathias Katz, Bezirksjugendreferent/Projekt mobil4you und Ingrid Klingler, Bezirksjugendreferentin. Zum neuen Bezirksarbeitskreis (BAK) gehören: Moritz Messner aus Trossingen, Bettina Unterweger aus Trossingen, Anita Lin aus Hausen o.V., Gabriele Weber aus Nendingen, Tina Kohler aus Schura, Jakob Kohler aus Schhura, Hanna Wieland für die Posaunenarbeit und Johannes Beckh für den Förderverein. Als Kassenprüfer wurden Kathrin Klatt (Schura) und Hans-Martin Burgbacher (Bräunlingen) bestellt. Christoph Glaser, ehrenamtlicher Vorsitzender des Bezirksjugendwerks, stellte in seinem Bericht die Fragen: Wo kommen wir her und wo stehen wir heute? Wie gestalten wir Zukunft?

Ihn begeistert seit Jahren die Gestaltungsmöglichkeit, die die Bezirksjugendarbeit hat. Die Arbeit erfolgt im Rahmen der Bezirksordnung. So hat das Landesjugendwerk zusammen mit dem Oberkirchenrat den Prozess für eine neue Bezirksrahmenordnung aufgenommen und diese wurde den Delegierten zur Beschlussfassung vorgelegt und einstimmig beschlossen. In ihrem Perspeaktivenbericht betonte Ingrid Klingler, was ihr Hoffnung für 2023 macht: Es sind die jungen Menschen, die sich engagieren, die ihre Zeit und Liebe verschenken und Verantwortung übernehmen und es ist Jesus Christus selber, der der eine begründete Hoffnungsperspektive gibt.

Mathias Katz gab in seinem Bericht die Etappen des Projekts MOBIL4YOU des vergangenen Jahres weiter und auch einen Ausblick für das kommende Jahr. Bei einem Gottesdienst wurde der neue BAK eingeführt. Die Predigt hielt Cornelius Kuttler, Pfarrer und Leiter des Landesjugendwerks. Weitere Infos: www.ejw-bezirktut.de.