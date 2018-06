Auf- und Abstiegssituationen

Landesliga/Bezirksliga: Da feststeht, dass es keinen Absteiger aus der Verbandsliga in die Landesliga, Staffel 4 gibt, steigen nur vier Mannschaften aus der Landesliga ab, der Fünftletzte spielt Relegation. Mit Heimenkirch und Eschach stehen bereits zwei Absteiger in Bezirksliga Bodensee fest. Auf den Rängen zwölf bis fünfzehn stehen vier Mannschaften mit 34 Punkten: die TSG Balingen II (12./34 Punkte/-10 Tore), der SV Weingarten (13./34/-14), der SV Mietingen (14./34/-23) und die TSG Ehingen (15./34/- 27). Zwei steigen ab, einer muss in die Relegation und einer darf feiern. Ehingen hält die Klasse, wenn es selbst in Berg unentschieden spielt und Balingen (in Altheim) und Mietingen (in Ravensburg II) verlieren. Weingarten ist spielfrei, bleibt bei 34 Punkten stehen. Ehingen hält auch die Klasse, wenn es in Berg gewinnt und Balingen II und Mietingen nicht gewinnen. Punkten Mietingen und Ehingen, ist Weingarten direkt abgestiegen, verlieren Ehingen, Mietingen und Balingen II - Letzteres mit mindestens vier Toren Unterschied - kann sich Weingarten noch retten. Pech für Ehingen, dass Berg selbst noch einen Punkt braucht, um Platz zwei klarzumachen. Die Bezirksliga Donau hofft: Belegt Ehingen den Relegationsrang oder schafft den direkten Klassenerhalt, muss nur eine Mannschaft aus der Bezirksliga absteigen.

Bezirksliga-Abstieg: Während die Landesligaspiele bereits am Samstag, um 15.30 Uhr beginnen, startet die Bezirksliga erst um 17 Uhr - mit Ausnahme des Spiels in Mengen. Somit stehen kurz nach Beginn der Bezirksligaspiele die Ergebnisse der Landesliga fest und damit auch wie viele Mannschaften aus der Bezirksliga absteigen. Den vorletzten Platz hält derzeit der FV Bad Saulgau, wohl auch nach dem letzten Spieltag, denn der Vorsprung auf den FV Schelklingen beträgt drei Punkte und 17 Tore. Steigt die TSG Ehingen ab, ist auch Bad Saulgau abgestiegen. In diesem Fall bestreitet der Drittletzte die Relegation. Dies wäre derzeit der SV Ebenweiler (14./40:67 (-27) Tore/30 Punkte). Ebenweiler rettet sich bei einem Sieg beim FCK/Hausen (12./44:50 (-6) Tore/33), aber nur - und hier ist der Haken an der Sache - wenn der FC Laiz (36:49 (-13 Tore)/31) nicht über ein Remis in Altshausen hinauskommt. Somit ist Ebenweiler auf Hilfe vom Nachbarn angewiesen. Um sich aus eigener Kraft retten zu können, ist der Torrückstand Ebenweilers auf den FCK/Hausen zu groß. Bei einem Sieg in Altshausen ist Laiz gerettet.

Kreisliga A/Bezirksliga-Relegation/Aufstieg: Ganz einfach: Die SG Blönried/Ebersbach ist Meister der Kreisliga A 2, wenn sie in Ebersbach am Samstagnachmittag den FCK/Hausen II schlägt. Ein Remis reicht nur, wenn die SG Hettingen/Inneringen in Langenenslingen nicht über ein Remis hinauskommt. In der Kreisliga A 1 steht Riedlingen bereits als Meister und Aufsteiger fest. Die Relegation bestreitet der SV Betzenweiler oder die SG Öpfingen. Derzeit trennen beide drei Punkte. Aber das bessere Torverhältnis hat Öpfingen (83:34 (+47) zu 76:36 (+40)). Betzenweiler braucht einen Punkt.

Abstieg/Relegation Kreisliga A 1/B 1/2: Ein klitzekleines, rechnerisches Fünkchen Hoffnung besteht für Bussen noch: Hält die TSG Ehingen die Landesliga und kommt Schelklingen/Hausen noch auf den vorletzten Platz, bleibt Bussen drin.

Kreisliga A 2/B 3/4: Die Meister (Hoßkirch; B 3) und Türk Gücü (B 4) stehen fest. Zur Relegation: n der B 3 gibt es einen Dreikampf: SGM Hochberg/FVS II (60 Punkte/2.), FC Ostrach II (59/3.) oder der SV Fleischwangen (58./4.) können noch das Entscheidungsspiel gegen den B-4-Zweiten erreichen. Ostrach II braucht einen Sieg, um an der spielfreien SGM vorbeizukommen, schwächelt Ostrach II, könnte Fleischwangen der lachende Dritte sein. In der B4 hat Sig’dorf noch eine kleine Chance als Dritter, dem Zweiten SGM Schmeien/Sigmaringen reicht ein Punkt. Der Sieger des B3/B4-Duells trifft auf den FCK/Hausen II aus der A 2, das nach Rundenschluss vor die Zwangsabsteiger KFH und Ennetach gesetzt wird, die Juniorpartner in den neuen SG sind. (mac)