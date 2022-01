Ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung B 30 neu/ B 467 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Eine 21 Jahre alte Opelfahrerin, die aus Richtung Meckenbeuren kam, erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende Daimlerfahrerin an der Ampelanlage bremste.