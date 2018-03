„Wir werden das Gelände technisch gegen Blitze sichern“, sagt Marc Oßwald. „Besonders, weil es sich um eine so exponierte Stelle direkt am See handelt.“ Die Stelle, die der Geschäftsführer von Vaddi Concerts anspricht, liegt hinter dem GZH. Schräg zur gläsernen Fassade wird hier die zwölf mal zehn Meter große Bühne stehen, auf der die Nu Metal-Veteranen Limp Bizkit am Samstag, 18. August, ihr Konzert geben.

Platz für 4000 Besucher

Das Gelände reicht bis zum Badebereich und ist rund 2500 Quadratmeter groß. Theoretisch würde das bei den gegebenen Fluchtwegen für bis zu 5000 Besucher ausreichen, aber bei 4000 werden Oßwald und GZH-Chef Matthias Klingler die Grenze ziehen. Schließlich will das Publikum auch gute Sicht. „Für diese Sichtachse müssen wir sorgen, auch weil die Wiese zum See hin abfällt“, sagt Klingler.

Mit Lip Bizkit ist Klingler in Zusammenarbeit mit Vaddi Concerts ein Coup gelungen – und es bleibt nicht das einzige Open Air-Event: Einen Abend später, am 19. August, wird hier Dieter Thomas Kuhn auftreten. „Wenn Limp Bizkit das erfahren, bleiben sie vielleicht einen Tag länger, um sich das Konzert anzuhören“, meint Marc Oßwald. Die Schwermetaller sind nämlich Fans des Schlager-Parodisten, so unwahrscheinlich das auch klingt. Vor einigen Jahren setzten sie alles daran, ein Kuhn-Konzert in Köln zu erleben. „Bei der After Show Party wollte sich dann jedes Bandmitglied von Limp Bizkit unbedingt mit ihm fotografieren lassen“, erinnert sich Oßwald, der auch Kuhns Manager ist.

Vor einem Jahr stellte Matthias Klingler seine ersten Open-Air-Konzerte als GZH-Chef auf die Beine, damals noch auf einer schwimmenden Ponton-Bühne in der Uferzone. Für ein Rockkonzert ist eine Ponton-Bühne aber zu instabil, zumal Limp Bizkit ihren Fans eine reichhaltige Lichtshow bieten werden. Die Technik bringt viel Gewicht auf die Waage und muss auf der Bühne installiert werden. Wäre eine fest installierte Seebühne vielleicht eine Alternative? „Das müsste von der Umweltbehörde des Landratsamts durchdekliniert werden“, gibt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt, zu bedenken. Schon bei der Renovierung des Klangschiffs war die Stadt an enge Umweltauflagen gebunden. „Die Hürden, im ufernahen Bereich baulich etwas zu verändern, sind hoch“, sagt sie. Eine Genehmigung zu bekommen, wäre also schwierig. Für ein Festival, das nur ein Wochenende dauert, zudem ein fraglicher Aufwand. „Die Seebühne in Bregenz macht nur Sinn, weil sie über einen so langen Zeitraum genutzt wird“, sagt Marc Oßwald.

Um 23 Uhr ist Schluss

Größere Sorgen wegen Anwohnern, die Lärmbelästigungen fürchten, macht sich Matthias Klingler nicht. Die Anwohner wurden über die Konzerte bereits informiert und Klagen sind bislang nicht eingegangen. Sollte sich das ändern, will Klingler den Kontakt suchen, wie schon 2017. „Da stand ich in einigen Wohnzimmern und habe direkte Gespräche geführt.“ Ist es nicht ein klein wenig verwegen, gleich beim ersten Open-Air-Rockkonzert eine recht brachiale Band wie Limp Bizkit zu verpflichten? Marc Oßwald winkt ab. „Diese harten Bands sind auch nicht lauter als die anderen“, sagt er. Die vorgeschriebenen Lärmgrenzwerte würden eingehalten und spätestens um 23 Uhr sei Schluss.

Die Konzerte können mit vergleichsweise geringem Aufwand gestemmt werden. Anders als auf einem normalen Open-Air-Gelände ist beim GZH die komplette Infrastruktur ohnehin vorhanden – von der Künstler-Umkleide über die Publikumsbewirtung bis hin zu den Toiletten. „Niemand wird eine halbe Stunde warten müssen, bis er ein Bier bekommt“, verspricht Klingler. Marc Oßwald schiebt hinterher: „Und es wird auch ganz sicher kein einziges Dixi-Klo rumstehen.“