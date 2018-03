Auf Kahlgrün folgt beim RFV ein Vorstandstrio

Zwei große Themen haben die jüngste Hauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Wangen geprägt. Neben einem möglichen Umzug in den kommenden Jahren hinter das Erba-Areal war es der Wechsel im Vorstand. Nach Hans-Jürgen Kahlgrün soll nun ein Trio die Geschicke des RFV leiten.

Wangens OB Michael Lang berichtete über die Planungen im Zuge der Landesgartenschau 2024. Die Versammlung stimmte am Ende der Debatte einstimmig für den Umzug hinter das Erba-Areal (die SZ berichtete). Dann machte der Bericht von Schriftführerin Anita Rimmele laut RFV deutlich, wie aktiv der Verein ist. Viele junge Mitglieder seien erfolgreich im Pferdesport unterwegs, was von der Leiterin der Jugendabteilung, Martina Himstedt, unterstrichen wurde. Eine positive Bilanz für das vergangene Vereinsjahr zog ebenfalls Kassiererin Carolin Dentler, sie konnte von einem soliden Plus in der Kasse berichten. Kahlgrün bedankte sich bei Lang für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung seitens der Stadt.

Lebhaft diskutiert wurde über eine Satzungsänderung. Demnach soll künftig der Vorstand mit drei Personen besetzt werden können, um die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Hintergrund der Änderung ist, dass im Vorfeld der anstehenden Neuwahlen keine Person gefunden wurde, die diese Aufgabe allein übernehmen wollte. Die Satzungsänderung wurde aus formellen Gründen schließlich vertagt, man einigte sich jedoch darauf, dass ein Vorstandstrio die Nachfolge von Hans-Jürgen Kahlgrün antreten und den Verein bis zur nächsten Hauptversammlung kommissarisch leiten soll. Dieses Trio besteht aus Anita Rimmele, Andrea Bietsch und Manfred Kahlbrecht. Für sportliche Erfolge im vergangenen Jahr wurden anschließend Selina Traut und Anika Kahlbrecht geehrt.

In Jugendarbeit investiert

Ein Dank ging an diesem Abend an den bisherigen Vorsitzenden Hans-Jürgen Kahlgrün. Er habe laut RFV über sechs Jahre das Amt mit viel Engagement und Kompetenz ausgefüllt. Vor allem die Jugendarbeit habe er federführend forciert, die Vielseitigkeitsreiterei habe unter ihm wieder Fahrt aufgenommen. Das Vereinsturnier habe sich als fester Bestandteil im Jahresablauf etabliert. Mit der Stadt Wangen habe Kahlgrün die ersten Gespräche in Sachen Umzug der Reitanlage geführt. So sei auch die Kooperation mit dem Hundesportverein entstanden, mit dem man sich jetzt auf der Reitanlage arrangiere und sich gegenseitig unterstütze.

Die Versammlung schloss mit einem Ausblick auf das anstehende Vereinsjahr. Das große Turnier findet vom 29. Juni bis 1. Juli statt. Auch viele Trainingseinheiten, Lehrgänge und Kurse stehen auf dem Programm. Mit dem Umzug der Reitanlage stehen große zukunftsweisende Überlegungen und Planungen an, berichtet der Verein: „Die positive Stimmung zum Schluss des Abends machte deutlich, dass man sich den Aufgaben gewachsen sieht und gemeinsam anpacken kann.“