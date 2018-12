Friedrichshafen (sz) - Ein Sachschaden von mehr als 12 000 Euro ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 5.30 Uhr in der Markdorfer Straße. Ein 47-jähriger Suzuki-Fahrer prallte infolge Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Mazda. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden entstand, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.