Auf einen Blick: Prunksitzungen, Narrensprünge und Umzüge

Die heiße Phase der Fasnet hat vielerorts schon begonnen. Unzählige Vereine und Zünfte haben am Wochenende bereits gefeiert. Ein Überblick.

Die Ravensburger Faschingsgesellschaft Milka hat mit „Der Herr der Türme – oder: Warum mehlt der Sack?“ Premiere gefeiert – und zwar auf eine Weise, die sich nur in Superlativen beschreiben lässt.

Zur kostümierten Prunksitzung der Narrenzunft Schlaggawäscher hat sich das Oberkochener Narrenvolk am Samstag in großer Zahl und fantasievoll verkleidet in der Dreißentalhalle versammelt.

Mit dem Zunftball hat die Möhringer Narrenzunft am Samstag den ersten Höhepunkt der Fasnetsaison schon hinter sich gebracht. Das vierstündige Programm war bunt gemischt – und kam natürlich nicht ohne Seitenhiebe auf lokalpolitische Geschehnisse aus.

In VS-Schwenningen laden 14 Besenswirtschaften zum gemeinsamen Feiern ein. Das haben sie geplant.

Spielfreudige Schalmeien, hervorragend tanzende Gardemädchen, hüpfende Mega-Oldies in super Form, gut gelaunte Sänger - das und noch viel mehr ist bei den Bürgerbällen der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) Westerheim am Freitag und Samstag in der Narrenhochburg Westerheim zu erleben gewesen.

Genau 19 Programmpunkte umfasste die Prunksitzung der Essinger Haugga-Narra in der ausverkauften Remshalle.

Die Brauchtumsgruppe "Weinbergweible" organisierte in Neresheim erfolgreich ihren ersten Faschingsball.

Glanz, Glitter, Glamour, atemberaubende Garde- und Showtänze, Büttenreden mit Witz und Biss: 700 Narren waren bei der FCV-Prunksitzung in der Stadthalle in Ellwangen dabei.

Bei der Gemeindefasnet in Trossingen bewiesen viele Akteure ihr komisches Talent. Hier geht es zur Fotostrecke.

Mit dem traditionellen Narrenbaumstellen, dem kleinen Festumzug zum Gasthaus „Hirschen“ und der anschließenden Feier dort hat auch in Liebenau die Fasnet Einzug gehalten.

Mit einer farbenfrohen, kurzweiligen Prunksitzung hat die Narrenzunft Bad Schussenried die Fasnetskampagne 2018 mit dem Motto „Maskenball in Narrenried“ eröffnet. Hier geht es zur Bildergalerie

Kinderumzug, Narrenbaumstellen und Kindernachmittag in der Durlesbachhalle – in Reute war am Samstag für kleine und große Narren viel geboten. Steffi Rist war mit der Kamera dabei.

Dass Krauchenwies einmal das Mekka der Hippiebewegung gewesen ist, hat sich am Samstagabend beim Zunftball der Zaunhölzlezunft in ganzer Farbepracht gezeigt. Selten war ein Motto so gut geeignet, um endlich einmal unerkannt abzutauchen.

Ein Hoch auf die Aalener Fasnachtszunft Zum Sauren Meckereck: In der zur närrischen Fußballballarena umfunktionierten Stadthalle haben die Akteure mit ihrer Prunksitzung ein Glanzlicht gesetzt und zahlreiche Volltreffer gelandet.

In Wangen haben 600 Bürgerball-Besucher in der Städtischen Sporthalle ein buntes Feuerwerk an Show und Narretei erlebt.

In Sigmaringendorf wurde ausgelassen beim Schmelzball gefeiert.

In Unterkochen haben die Narren der Bärenfanger Unterkochen am Sonntag an der Narrenmesse in der Marienwallfahrtskirche teilgenommen.

In Kluftern wurde der Zunftball gefeiert. Das Bürgerhaus war bis auf den letzten Platz voll besetzt und die Anwesenden in absoluter Feierlaune.

Die Narrenzunft Waldsee hat am Samstag unter dem Motto „Bonjour, salut, ça va – Waldsee grüßt AHA“ zum Ball der Bälle geladen. Der Zunftball lockte wieder hunderte gutgelaunte Narren in die Stadthalle.

Mit Spannung ist die Jubiläums-Prunksitzung des RCV Reichenbach in Westhausen erwartet worden. Der Carnevalsverein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

In Mahlstetten hat die Muckenspritzerzunft ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert.

Beim Bellamonter Fasnetsball haben die Narren eine gelungene Bühnenshow geboten.

„Der Rälle setzt zum Absprung an“, hieß es beim Ball der Zwiefalter Narrenzunft.

130 Gäste haben im Zoller-Hof die Brunnenbergfasnet gefeiert. Unter ihnen: der Laizer Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes.

Beim Zunftball der Narrenzunft Deichelmaus jagte vier Stunden lang ein Höhepunkt den nächsten

Bei der Brunnenbergfasnet gab es mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen prominenten Gast - der sogar Geschenke im Gepäck hatte.

Die Hefigkofer Narren haben mit dem Aufstellen ihres schön geschmückten Narrenbaums zusammen mit befreundeten Zünften die Endphase ihrer diesjährigen Fasnetsaktivitäten eingeläutet.

Der Sportlerball des TSV Hettingen hat unter dem Motto „Im Wald“ gestanden. Mit Tannen in der Laucherttalhalle und eigenem Schlachtruf ging es bei vollem Saal hoch her.

Rund 200 kleine und größere Narren sind zum närrischen Treiben in die Daniel-Schwenkmezger-Halle gekommen, wo der TSV Laichingen seinen Kinderfasching ausrichtete.

In Dietelhofen machte quasi das ganze Dorf beim Umzug mit.

In Heudorf feierten Vertreter aller Gruppierungen ein erfrischendes Programm voll durchweg erheiternder Einfälle, die beim Publikum gut ankamen.

In Markdorf hat die katholische Frauengemeinschaft die Frauenfasnet gefeiert- auch "Benedikt XVI." schaute vorbei.

Intergalaktisch gefeiert haben die Aulendorfer Narren beim jährlichen Zunftball. Die Narrenzunft und weitere Gruppen hatten hierzu wieder ein vielseitiges, witziges Programm erarbeitet.

In Gammertingen haben gut gelaunte Narren dem städtischen Narrenempfang beigewohnt.

Närrische Unterhaltung pur haben die Besucher des Pfarrballs in Pfullendorf erlebt.

Die Narrenzunft Alafanz in Berg hat ihren 22. Geburtstag gefeiert – mit kleinen und großen Narren und zahlreichen befreundeten Zünften.

Beim Dorffasching der Interessengemeinschaft Eggenroter Vereine im voll besetzten Dorfhaus waren Alt und Jung toll kostümiert und in fröhlicher Feierlaune vereint.

In Scheer wurde das große OHA-Treffen gefeiert. Eine Bildergalerie sehen Sie hier:

In Arnach hat der Närrische Nachwuchs den Kinderball gefeiert.

Die Schlosshalle in Wurmlingen hat gebebt: Dort ging die TV-Fasnet über die Bühne. Mit großem Getöse, und das im offiziellen Programmteil sogar ganz ohne Guggenmusiken.

Beim Zunftball ist Immendingen für eine Nacht zum Zentrum der Show-Welt geworden.

Zahlreiche Schaulustige haben die Bächlesfischer und Fischbacher Schalmeien zum bunten Narrensprung am Samstag begrüßen dürfen.

Knapp drei Stunden närrisches Programm hat der Narrenverein Waldgoischter seinen Gästen bei der Narrennacht am Samstag geboten.

Knapp 10 000 Besucher haben die Straßen Ellenbergs beim Fastnachtsumzug gesäumt.

In Reute-Gaisbeuren wurde in der Durlesbachhalle die Narrenmesse gefeiert.

Die Ehinger Fasnet wurde mit dem Narrenball eröffnet.

Der Kappenabend der Riedlinger Narrenzunft Gole wird bei vielen als Geheimtipp gehandelt, denn er ist einer der wenigen Bälle, bei denen man von Anfang an selbst tanzen kann und das Programm das Publikum einbezieht und mit viel Musik für gute Laune sorgt.

In Ostrach ging es beim Musikball fröhlich zu.

Dreieinhalb Stunden Humor, Spaß und gute Laune sind beim Bellamonter Musikerball am Samstagabend angesagt gewesen.

Beim Fasnetsball des Turnvereins Eisenharz bekam das Publikum medaillenverdächtige Darbietungen zu sehen.

4000 Maskenträger sind durch Narrenzell gesprungen.

Nach drei Jahren sind wieder Fasnetswagen durch Nonnenhorn gezogen.

450 Kinder und Erwachsene haben den FCV-Kinderfasching in der Stadthalle Ellwangen besucht.

In Tettnang wurde der Kinderumzug gefeiert. Der Kinderumzug der Feuerhexen ist ein Fasnets-Highlight in der Hopfenstadt.

Bei der Prunksitzung in der Kapfhalle in Ochsenhausen haben die Akteure mit Akrobatik und Musik begeistert.

In Laupheim wurde der Narradag gefeiert.

In Kressbronn haben mit großem Aufmarsch die Narren ihren Heimatball gestartet – samt Masken, Büttel, Prinzenpaar, den Garden und begleitet vom Schalmeien-Orchester.

Mit der Schmiechtalfasnet in Hütten war ein kurzweiliges Bühnenprogramm verbunden.

Die Narrengemeinende Oberdischingen hat am Wochenende die Höhepunkte der Oberdischinger Fasnet gefeiert.

