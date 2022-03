Auf die Ohren

Kennen Sie das auch: Sie gehen durch die Stadt, plötzlich spricht jemand so laut, dass Sie sich spontan umdrehen und schon grüßen wollen beziehungsweise sich fragen: Was will der Typ von mir? Kenne ich den? Nee, der will nichts, den kennen Sie auch nicht – der telefoniert. Mit sogenannten Earbuds und Minimikro. Und lässt auf diese Weise die Mitmenschen an seinem Privatleben teilhaben.

Das ist äußerst freundlich, weil das eigene Leben ja oft etwas eintönig und beschwerlich daherkommt, so aber lässt sich aufschnappen, was andere mit Familie und Freunden bequatschen, was es zum Abendessen gibt oder wieso der Gesprächspartner ein Blödmann ist. Dankenswerterweise lassen manche die elektronischen Ohrstöpsel auch weg, schalten den Handy-Lautsprecher ein und brüllen ihre Botschaften ins Mikro. Klarer Vorteil: Bei Streitigkeiten kennt man nun auch die Argumente der Gegenseite und kann sich ein Bild von der Gesamtsituation machen.

Das war nicht immer so, früher hatte Telefonieren etwas Privates, bisweilen sogar Intimes, auch in der Öffentlichkeit. Man denke nur an die Telefonzellen. Tür zu und man war in seinem eigenen Reich, mit einem sehr speziellen Geruch und der Gewissheit, dass jemand die gesuchte Seite im Telefonbuch schon rausgerissen hatte.

Irgendwie romantisch, aber auch überholt, denn, Hand aufs Herz, wer braucht schon Privatheit? Die wird heute geteilt, auf der Straße, auf Facebook (auch schon von gestern), auf Instagram. Und alle sind glücklich damit. Ehrenwort. (dg)