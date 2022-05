Folgt auf die Hitze jetzt der Knall? Wo es heute starke Gewitter geben kann

Angenehme 20 bis 30 Grad bei Sonnenschein, keine Schwüle: Das Wetter der letzten Tage lässt sich aushalten. Aber kommt nach dem schönen Wetter der große Knall? Der Deutsche Wetterdienst hat bereits erste Unwetterwarnungen ausgesprochen, darunter auch die Warnung vor einem "extremen Unwetter" vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands. Wie aber sieht es in der Region aus?

Im Gespräch mit Schwäbische.de erklärt Wetterexperte Roland Roth aus Bad Schussenried, ob es auch die Region trifft und wie man erkennt, ob es am eigenen Ort zu Unwetter kommen kann.

„Man muss sich ganz genau anschauen, wo diese Unwetterlinie verläuft. Das ist weit im Norden“, erklärt Roth. Der Leiter der Wetterwarte-Süd in Bad Schussenried stellt klar: „Das hat mit dem, was bei uns passiert, wenig zu tun. Hier sind es einzelne, lokale Geschichten.“

Das unterscheidet das Unwetter im Norden von den hiesigen Gewittern

Vorhersagen, wo genau es in der Region zu Gewittern kommt, kann Roth „noch nicht“ geben. Es handelt sich nämlich um ein anderes Wetterphänomen als im Norden des Landes„Es sind bei uns keine Frontgewitter einer Wetterfront, sondern Wärmegewitter.“ Und die entstehen vor Ort. „Das kann zwei, drei Stunden später ganz anders ausschauen als jetzt“, sagt der Wetterexperte am Donnerstagnachmittag.

Dabei wird sogenannte labile Luft immer stärker durch Sonnenstrahlen erwärmt und steigt nach oben, wo sich hohe Wolken bilden. Bis zu zwölf Kilometer hoch können diese sogenannten Cumulonimbus werden. Etwa 30 bis 45 Minuten vorher kann man auch eingefärbte Radaraufnahmen analysieren und konkrete Vorhersagen fällen.

Es sei aber ein Märchen, so Roth, dass es zwingend immer zu einem Gewitter kommen muss, wenn es an einem Ort über mehrere Tage heiß ist. „Wir hatten schon richtig heftige Gewitter im Winter und als Gegenstück den Hitzesommer 2003 ganz ohne Unwetter.“ Denn damit ein Gewitter entsteht, braucht es nicht nur warme, sondern vor allem feuchte Luft.

„In trockener Luft passiert gar nichts.“ Roland Roth, Wetterwarte-Süd

So merkt man, ob es den eigenen Ort erwischt

Im Lauf des Donnerstagnachmittags und -abends werde die Luft in der Region angefeuchtet. Das Gewitterpotenzial ist also da. „Was es dann noch für ein Gewitter braucht, ist ein Temperaturunterschied zwischen der Höhe und dem Boden. Wenn es in der Höhe auch warm ist, passiert gar nichts“, erläutert Roth.

Erst wenn die Luft in der Höhe kälter ist, steigt die Luft vom Boden auf und es kommt zum Gewitter.

Einen Tipp, um herauszufinden, ob es im eigenen Ort ein Unwetter gibt, hat der Wetterexperte für Laien immer parat: „Schau in den Himmel und schau auf das Wetterradar.“ Etwa zwanzig bis dreißig Prozent der Region zwischen Schwarzwald, Alb, Allgäu und Bodensee könnten betroffen sein. „Etwas größer ist die Wahrscheinlichkeit über den Bergrücken von Schwäbischer Alb und Allgäu“, so Roth.

Ganz andere Wetterlage am Wochenende

Der Ausblick: Entgegen den Wärmegewittern, die die Region am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag treffen können, sieht die Gewitterlage am Wochenende anders aus. „In der Nacht auf Samstag zieht tatsächlich eine Wetterfront auf uns zu“, kündigt der Experte an. Dann überziehen Gewitter die ganze Region.

Aktuelle Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg im Überblick.