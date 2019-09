Auf der Laufstrecke kommt für Schaufler der Knall

Lausanne (sz) - Einen lehrreichen kleinen Dämpfer im Rücken, die nächste Chance voraus: Bei den Triathlon Weltmeisterschaften der U23 im schweizerischen Lausanne belegte der Ravensburger Jannik Schaufler einen guten 13. Platz – dennoch wäre mehr drin gewesen. Die nächste Chance, sich auf großer Bühne zu präsentieren, kommt aber sogleich: Bereits am Samstag stellt er sich den besten Triathleten der Welt beim Elite-Weltcup in Banyoles (Spanien). „Bereits dabei zu sein, ist eine Riesenehre“, sagt Schaufler, für den aber bereits am vergangenen Wochenende das Saisonhighlight anstand: die Titelkämpfe der besten Ausdauerdreikämpfer der Welt.

In der Altersklasse der unter 23-Jährigen wurde am Freitag in Lausanne der Weltmeistertitel über die olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) vergeben. Zuvor hatte sich Schaufler drei Wochen im schweizerischen Sankt Moritz vorbereitet. Hier trainierte er auf 1800 Meter Höhe. „Das haben wir bereits öfters erprobt und ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt“, sagte Schaufler, der von Trainer Trainer Philipp Seipp begleitet wurde. Wichtig sei allerdings eine akribische Planung des Trainings, um den Körper nicht gegen die Wand zu fahren und anschließend im richtigen Moment in Topform zu sein.

Aber wichtig ist im Wettbewerb. Und der startete in Lausanne nicht optimal: „Im Schwimmen gehört immer auch etwas Glück dazu, wenn 65 Athleten allesamt die Boje nach 300 Metern zuerst umschwimmen wollen.“ Dieses Glück blieb aus, sodass Schaufler den Führungszug verpasste und mit einem Rückstand von 20 Sekunden aufs Fahrrad stieg.

Es folgte eine Aufholjagd auf den ersten zwei von acht Runden. Hier arbeitete der Wahl-Saarbrücker stets im Wind und konnte den Anschluss zur Führungsgruppe herstellen. „Ab hier war wieder alles auf Anfang“, so Schaufler. Runde um Runde kämpfte sich von dort an eine 20 Mann starke Spitzengruppe über den Kurs durch die Innenstadt von Lausanne. „Eine super Ausgangslage für das anschließende Laufen. Leider habe ich dann einen Fehler gemacht“, sagte Schaufler. Klimatisch lagen 15 Grad zwischen Höhentrainingslager und Wettkampfstätte. „Das hatte ich unterschätzt.“ Auf Rang zwei liegend kam der Knall und Schaufler kämpfte zunehmend mit der Hitze. Es gelang ihm nicht mehr, seine Körpertemperatur nachhaltig zu senken. So verlor der 22-jährige Ravensburger zunehmend an Boden. Am Ende kam Schaufler auf Rang 13, sichtlich gezeichnet, ins Ziel. „Das hatte ich mir anders vorgestellt. Allerdings weiß ich, dass ich mehr draufhabe und hoffe, dies in den nächsten Wochen zeigen zu können“, so Schaufler.

Am Sonntag gab es mit dem fünften Platz im Team Relay ein versöhnliches Ende. Hier starteten abwechselnd Frau und Mann (insgesamt vier) über die Distanzen 300 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und eine Meile Laufen. „Dieses Format macht enorm viel Spaß und war ein toller, wenn auch schmerzhafter Abschluss des Wochenendes“.