Ellwangen / Bühlerzell - Zum Todestag von Pater Philipp Jeningen, der am 8. Februar 1704 in Ellwangen starb, unternimmt die Action Spurensuche eine historisch-spirituelle Reise in die Vergangenheit. Sie führt nach Bühlerzell.

Im dortigen „Goldenen Hirsch“ spricht Pfarrer Bernhard Staudacher am Sonntag, 3. Februar, um 19 Uhr zum Thema „Die Jesuitenmission und das Wirken Jeningens in Bühlertann und Bühlerzell“. Staudacher ist zurzeit Pfarrer in Baindt und Baienfurt bei Ravensburg. Er war von 2004 bis 2014 Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Oberes Bühlertal und hat als Mitglied des Geschichts- und Altertumsvereins Ellwangen viele Artikel veröffentlicht, darunter die Abhandlung „Die Rückkehr Bühlerzells zum Alten Glauben“.

Während Bühlertann ständig zur Fürstpropstei Ellwangen gehörte und deshalb das protestantische Bekenntnis dort nie Fuß fasste, ist die konfessionelle Lage in Bühlerzell wechselvoller. Staudacher hat diese komplexe Geschichte akribisch aufgearbeitet. Ein weiteres Thema ist die historische Rekonstruktion eines Briefes von Philipp Jeningen, in dem er von einem Ordensmann erzählt, der einem kranken Pfarrer zu Hilfe kam. Staudacher weist nach, dass jener Ordensmann wohl Philpp Jeningen selbst und der kranke Pfarrer zweifelsfrei der Bühlertanner Geistliche Wilhelm Friedrich Hartz gewesen sein muss.

Bühlerzell gehört zu den allerersten Orten, die Pater Philipp Jeningen nach seiner Ankunft 1680 in Ellwangen besucht hat. Er scheint beeindruckt gewesen zu sein. „Am Rosenkranzfest hat mich statt Speise und Trank das Heiligtum der allerseligsten Jungfrau Maria in Bühlerzell sehr erquickt, wo man über elfhundert Beichten zählte!“, schrieb Pater Philipp am 14. Oktober 1687 an Ignatius Desiderius von Peutingen. Das Rosenkranzfest wurde in Bühlerzell feierlich begangen. Bereits 1604 wurde dort eine Rosenkranzbruderschaft gegründet, elf Jahre vor der Einrichtung einer gleichen Bruderschaft in Ellwangen.

Der 1642 in Eichstätt geborene Jesuit ist als Volksmissionar, Marienpater und Apostel des Virngrunds bekannt. Seit 7. November 2011 läuft das Seligsprechungsverfahren des „Guten Pater Philipp“, der sogenannte Wunderprozess.

Die historisch-spirituelle Spurensuche beginnt um 17 Uhr mit einem Vespergebet in der Pfarrkirche Sankt Maria. Das Motto lautet „Umarmt von Josef und Ignatius“, es nimmt Bezug auf eine Vision des Jesuitenpaters. Der aus Neunheim stammende Dekanatsreferent Wolfgang Steffel stellt Jeningen als Verehrer des heiligen Josef und des Ordensgründers des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola vor. Um 18 Uhr ist gemeinsames Abendessen im „Goldenen Hirsch“, mit anschließendem Vortrag durch Pfarrer Staudacher.

Festgottesdienst in Ellwangen

Am Donnerstag, 7. Februar, beginnt um 18.30 Uhr am Grab von Pater Philipp Jeningen in der Liebfrauenkapelle der Basilika ein 24-Stunden-Gebet mit Aussetzung des Allerheiligsten. Um 22.30 Uhr ist Komplet, um 6.30 Uhr Laudes, um 8.30 Uhr Euchristiefeier, um 12.30 Uhr Mittagsgebet, um 15.30 Uhr Rosenkranzgebet, um 18 Uhr Vesper und Abschluss des 24-Stunden-Gebetes. Am Freitag, 8. Februar, ist um 19 Uhr in der Basilika der Festgottesdienst zum Todestag von Pater Philipp. Anschließend Einkehr.