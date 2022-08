Auf den Spuren nächtlicher Insektenjäger

Deggenhausertal (sz) - Jedes Jahr Ende August findet die „internationale Batnight“, die „Nacht der Fledermäuse“ statt – mit zahlreichen Aktionen und Führungen in ganz Europa. Aus diesem Anlass bietet auch der Arbeitskreis Fledermäuse von NABU und BUND Überlingen eine Fledermausexkursion an. Sie findet am Sonntag, 28. August, von 19 Uhr bis circa 22 Uhr im Deggenhausertal statt. Dazu eingeladen sind Fledermausfans und solche, die es werden wollen. Geleitet wird die Exkursion laut Pressemeitteilung von Vanessa Niethammer, die sich als aktives NABU-Mitglied für den Fledermausschutz einsetzt. Gemeinsam mit den Teilnehmenden macht sie sich bei einer kleinen Wanderung auf die Suche nach einheimischen Vertretern der Flattertiere, wie zum Beispiel Abendsegler und Zwergfledermäuse. Dabei gilt es Augen wie Ohren offen zu halten, denn mithilfe von Detektoren werden die Ultraschallrufe der Fledermäuse in für uns Menschen hörbare Frequenzen übersetzt.

Mit der „Batnight“ wollen Fledermausschützer weltweit auf die Notlage der Fledermäuse hinweisen. Durch Insektenschwund, Wohnungsmangel und Umweltgifte seien sie hoch bedroht, schreibt der NABU. Zudem haben sie bei manchen Menschen immer noch einen schlechten Ruf. Sie brauchen also Freunde, die für ihren Schutz eintreten und über ihre wichtige Rolle im Ökosystem aufklären – wie den Arbeitskreis Fledermäuse von NABU und BUND. Mehr über dessen Arbeit ist zu lesen auf www.nabu-ueberlingen.de in der Rubrik „Natur erleben und schützen“.