Auf den Jugendkarts zum Vereinsmeister

Das große Saisonfinale der Motorsportjugend des SV Sulmetingen mit 17 Nachwuchsrennfahrer im Alter von elf bis 16 Jahren ist der Kampf um den Titel des Vereinsmeisters. Nach zwei Saisonen voller Entbehrungen, ohne Wettbewerbe aber mit regelmäßigem Training, konnte diese Saison voll durchgezogen werden. Nun fand am das Saisonfinale der Motorsportjugend des SV Sulmetingen statt. Die Motorsportabteilung zählt mittlerweile 34 Nachwuchsrennfahrer im Alter von sieben bis 16 Jahren, die in 6,5PS Jugendkarts in einem Hütchenparkour um die Bestzeit ringen.

Das Saisonfinale lehnte sich an das Reglement des DMV Jugendkartslalomwettbewerbs an. Die Rennfahrer wurden in Altersklassen eingeteilt, in der der Vereinsmeister bestimmt wurde. Aber egal welches Alter, alle fuhren die gleiche Strecke mit den gleichen Karts. Dabei gab es verschiedene sogenannte Figuren, die zu bewältigen sind. Die reichen über unterschiedliche Gassen, die gerade mal 20cm breiter als das Kart sind, über einen ebenso schmalen Halbkreis bis hin zu einem Slalom, der sowohl eine saubere Fahrlinie als auch eine solide Geschwindigkeitskontrolle erfordert. Dieser Parkour fordert den Fahrern eine ordentliche Portion Geschick, Konzentration und Fahrgefühl ab. Denn jedes Hütchen, das verschoben wird, gibt eine zwei Sekunden Zeitstrafe. Auch jede verpasste Figur gibt eine zehn Sekunden Zeitstrafe. Somit lastet einen enormen Druck auf den jungen Piloten, fehlerfrei in Bestzeit durch den anspruchsvollen Parcour zu kommen. Jeder Rennfahrer hat drei Wertungsläufe, die jeweils aus einer Einführungsrunde und drei Wertungsrunden bestehen. Die Zeitstrafen werden zur Gesamtzeit der jeweiligen Läufe addiert. Die besten zwei Läufe kommen in die Wertung. Der Fahrer mit der schnellsten Gesamtwertung ist der Sieger.

In der Altersklasse 2 (Alter zehn bis elf Jahre) gewann Luis Witmann mit einer besten Laufgesamtzeit von 1:51,75 vor Maxim Dinius mit 1:53,96 auf Platz 2 sowie Anton Gitt mit 1:58,53 auf Platz 3. Die Altersklasse 3 der zwölf bis 13-Jährigen konnte Mischa Schmidt mit einer besten Laufgesamtzeit von 1:44,86 für sich entscheiden. Platz 2 erreichte Lukas Thiele mit 1:52,60 vor dem Drittplatzierten Kevin Meister mit 1:56,40. In der Klasse 4 im Alter von 14 bis 16 Jahren gewann Justin Rot mit einer absoluten Bestzeit von 1:41,44 vor Timo Moog mit 1:43,96 auf Platz 2 und dem Drittplatzierten Lars Wiedmann mit 1:47,46. In der Gesamtwertung der Motorsportjugend siegte Justin Rot mit einem schnellen, aber nicht ganz fehlerfreien Lauf. Platz 2 wurde Timo Moog und Platz 3 Mischa Schmidt.

Generell war es eine spannende Saison, denn die Motorsportabteilung des SV Sulmetingen startete nach 2 langen Coronajahren zum ersten Mal nach Gründung im Wettbewerb der Jugendkartslalommeisterschaften des Deutschen Motorsport Verbands. Nach unzähligen Trainings ohne Vergleich mit anderen Vereinen war es ein Sprung ins kalte Wasser. „Wir haben gute Jungs und Mädels am Start. Aber wir wussten nicht, ob wir vorne mitfahren können oder komplett untergehen werden“ erzählt Abteilungsleiter Martin Werz. „Aber jetzt, nach den ersten Rennen, wissen wir wo wir stehen, wie andere Fahren und was wir auch im Training noch besser machen müssen.“ Die beste Position hatte Leon Werner beim Rennen in Ulm, wo er mit einer Zeit von 1:11,18 auf Platz 8 fuhr und um lediglich 0,07s Platz 6 verpasste. Insgesamt können die noch unerfahrenen Nachwuchsracer des SV Sulmetingen gut im Mittelfeld mithalten. Um den Einzug ins Landesfinale möglich zu machen ist ein Platz 5 in der Gesamtwertung der jeweiligen Altersklasse erforderlich. „Das werden wir nächstes Jahr voraussichtlich noch nicht schaffen. Aber eine oder mehrere Top 10 Platzierungen wollen wir nächstes Jahr erreichen und in 2024 ins Landesfinale einziehen.“ setzt Martin Werz die Ziele sehr hoch.