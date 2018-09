Auf den Isnyer Pferdetagen ist einiges los

Am Wochenende ist auf dem Herbstturnier in Ratzenhofen richtig was los: Am 29. und 30. September bieten die „Isnyer Pferdetage“ vor allem für Familien und Kinder ein buntes Programm.

Neben dem Reitbetrieb auf dem Springplatz und im Dressurviereck ist die alte Reithalle an beiden Tagen mit einer Hüpfburg, Trettraktoren und einem Steckenpferdparcours ausgestattet.

Am Sonntag ist großer Familientag: Von 11 bis 16 Uhr findet der große Reiterflohmarkt der Jungendabteilung mit Zubehör rund ums Pferd statt. Wer seine neue Ausstattung dann gleich ausprobieren will, kann auf den Ponys von „Anita’s Reiterhof“ am Turnier teilnehmen: Die Kooperationsreitschule bietet über die Mittagszeit für alle Einsteiger einen kleinen Minireitkurs mit Abschlussprüfung an (Anmeldung unter 0176 / 77529450).

Die Voltigiergruppe lädt kleine Gäste zum Kinderschminken ein und zeigt auf den Springplatz ihr neues Showprogramm.

An beiden Tagen finden zwischen 8 und 18 Uhr spannende Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse L statt. Auf den Isnyer Pferdetagen ist also einiges los.