Auf dem Weg zur Normalität im Bus- und Bahnverkehr

Aalen (an) - Ab Montag den 4. Mai beginnt wieder stufenweise der Unterricht an den Schulen im Ostalbkreis. Die OstalbMobil-Unternehmen wechseln daher weitgehend zurück zum regulären Fahrplan. Im Schienenverkehr ist das Angebot noch geringfügig reduziert.

Mit der Wiederaufnahme des normalen Fahrplanangebotes reagieren OstalbMobil, der Ostalbkreis und alle angeschlossenen Unternehmen auf die Öffnungen im Einzelhandel und den ab der nächsten Woche geplanten Unterrichtsbeginn für einzelne Klassen beziehungsweise Jahrgangsstufen. „Wir wollen sicherstellen, dass die Abstände im Bus möglichst eingehalten werden können und fahren daher ab Montag nahezu das volle Programm. Nur die Spätbusse bleiben weiterhin in den Betriebshöfen, solange die Beschränkungen in der Gastronomie andauern“ so OstalbMobil Geschäftsführer Paul-Gerhard Maier.

Durch verschiedene Maßnahmen der Busunternehmen wird auch schrittweise der Vordereinstieg in den Bussen wieder eingeführt. Somit finden auch Zug um Zug wieder Fahrausweiskontrollen und ein Fahrscheinkauf statt. Damit der Einstieg in eine „neue ÖPNV-Normalität“ gelingt und damit alle sicher mit Bus oder Zug unterwegs sind, appelliert OstalbMobil an alle Fahrgäste, sich an wichtige Regeln zu halten. Ebenfalls wird gebeten, im Bus so weit möglich mit der OstalbMobil-Chipkarte bargeldlos zu bezahlen. Für OstalbMobil-Kunden werden an den Servicestellen und bei den Unternehmen Mund-Nasen-Masken ausgegeben, so lange der Vorrat reicht. OstalbMobil bittet die Fahrgäste während der Fahrt und beim Warten, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen und nach Möglichkeit Stoßzeiten zu meiden.

Am Montag 4. Mai, öffnen auch die seit dem 17. März 2020 geschlossenen Servicestellen wieder. Der Buspunkt am ZOB in Aalen ist von Montag bis Freitag von 10 bis 12.20 Uhr sowie von 13.30 bis 18.15 Uhr und samstags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Der Ticket-Corner in Schwäbisch Gmünd ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr besetzt.

In Ellwangen öffnet der ServicePoint am Bahnhof montags bis freitags um 6.15 Uhr und schließt um 17.15 Uhr. Samstags ist die Verkaufsstelle von 8 bis 13.15 Uhr geöffnet.

Die OstalbMobil Servicestelle am ZOB Schwäbisch Gmünd öffnet zu einem späteren Zeitpunkt.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.OstalbMobil.de.