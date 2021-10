Auf dem Weg zum Fairtrade Landkreis Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Landkreis Ravensburg hat sich auf die Fahnen geschrieben „Fairtrade Landkreis“ zu werden. Bereits im März 2019 hatte der Kreistag beschlossen, Teil der Kampagne des gemeinnützigen Vereins TransFair zu werden und den Titel „Fairtrade Landkreis Ravensburg“ anzustreben. Seitdem arbeitet eine eigens eingerichtete Steuerungsgruppe und viele engagierte Personen an der Umsetzung des Vorhabens. Dass Fairtrade im Landkreis Ravensburg schon lange eine Rolle spielt, zeigt sich deutlich an vielen positiven Beispielen von Unternehmen und Schulen.

Als „Best Practice“-Beispiel können hier die Technischen Werke Schussental (TWS) herangezogen werden. Bereits seit 2006 schenken sie in ihren Kantinen und Büroräumen fair gehandelten Kaffee der Fairtrade-Genossenschaft WeltPartner an Kund*innen und Mitarbeiter*innen aus. Von dieser Kooperation profitieren unzählige Kleinbauernfamilien in Mexiko und Nicaragua. „Unsere Handelspartner sind auf eine konstante und starke Nachfrage in Deutschland angewiesen. Nur so können wir durch einen fairen Preis, Abnahmegarantien und Vorfinanzierung dafür sorgen, dass sich die Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven der Kleinbauernfamilien nachhaltig verbessern“, so Andreas Zinke, Kaffeeexperte und Einkaufsleiter der WeltPartner.

In den Fairtrade-Schulen im Landkreis wurde in den vergangenen Jahren bewusst auf den Ausschank von fair gehandeltem Kaffee in einigen Kaffee-Automaten umgeschwenkt. Auch das Bauernhofmuseum in Wolfegg freut sich, seinen Besuchern solch einen Kaffee anzubieten. Konsequent ist, dass auch das Landratsamt Ravensburg immer wieder faire Akzente setzt, zum Beispiel mit fairen Schoko-Nikoläusen als kleines Dankeschön. Die Steuerungsgruppe „Fairtrade Landkreis Ravensburg“, die sich um die Vernetzung der vielfältigen Bemühungen in der Region kümmert, sieht vor allem die „Fairtrade Towns“ im Landkreis als Treiber für einen Fairen Handel in der Region. Die Städte Ravensburg, Wangen, Isny, Bad Waldsee oder Aulendorf gehen seit Jahren positiv voraus, demnächst auch Leutkirch. „Die Notwendigkeit faire Preise für gute Produkte oder landwirtschaftliche Erzeugnisse zu zahlen, wird in unserer Gesellschaft stetig wachsen. Dass wir bald mit diesem Titel „Fairtrade Landkreis Ravensburg“ ausgezeichnet werden, zeigt wir sind auf einem guten Weg“, betont Kerstin Dold, Klimaschutzmanagerin im Landratsamt und Mitglied der Steuerungsgruppe.