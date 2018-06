Auf dem Stahlseil zu balancieren ist für die Kinder kein Problem

Mit einem grünen Ring um den Arm steigt das blonde Mädchen auf das Stahlseil, das zwischen zwei Plattformen einen Meter über dem Boden gespannt ist. Nur leicht berührt sie die Hand einer Betreuerin, die ihr Hilfestellung gibt. „Das klappt doch schon ganz gut. Super, wie ihr das macht“, sagt Beatrice Lier von der Burg Wildenstein, die die Gruppe der Seiltänzer betreut. Neben den Seiltänzern üben auf der Wiese hinter dem Kindergarten in Leibertingen rund um das Zirkuszelt des Ferienzirkus Zapp Zarap Akrobaten, Clowns und Feuerspucker für ihre beiden Auftritte am Ende der Woche.

78 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren haben in diesem Jahr an dem besonderen Ferienprogramm teilgenommen. Es wurde von der Gemeinde Leibertingen und der Jugendherberge Burg Wildenstein organisiert. „Wir sind sehr zufrieden. Die Resonanz ist fantastisch“, sagt Gertrud Möhrle von der Gemeinde Leibertingen. „Schon jetzt wollen sich Kinder für das nächste Jahr anmelden.“

Nachdem sich alle Kinder zu Beginn der Woche für zwei Genres entschieden hatten, konnten sie eine Woche lang in Kleingruppen unter der Aufsicht der Betreuer und der zwei Zirkuspädagogen Linnert und Angela üben. „Die meisten Kinder wollten erst einmal was mit Feuer machen, zaubern oder am Trapez turnen“, sagt Linnert, der seit drei Jahren als Zirkuspädagoge beim Zirkus Zapp Zarap arbeitet. „Aber auch bei den anderen Disziplinen sind die Kinder mit Eifer dabei.“

Jede Gruppe hatte schon nach wenigen Stunden etwas eingeübt. Die Akrobatikgruppe konnte nach einem Tag das Brandenburger Tor nachstellen, die Akrobaten turnen am Trapez, und die Clowns haben schon zwei Sketche verinnerlicht. „Kinder sind anders als Erwachsene – die haben keine Angst, sich weh zu tun. Deshalb haben sie die Übungen meistens schnell drauf.“

Die Kinder zeigen das Gelernte in zwei Aufführungen im Zirkuszelt in Leibertingen: Am heutigen Freitag, 6.September, um 14 Uhr und am Samstag, 7. September, um 13.30 Uhr heißt es: Manege frei. Der Eintritt für Erwachsene kostet vier Euro, für Schüler zwei Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Fotos zum Training der Kinder gibt es unter www.schwaebische.de/ferienzirkus