Auf dem Land ist Strom teurer

Strom ist auf dem Land teurer als in der Großstadt. Das hat eine Berechnung des Verbraucherportals „toptarif.de“ mit Sitz in Berlin ergeben. So werden auf dem Land 4,2 Prozent mehr fällig als in Ballungsgebieten.

Der durchschnittliche Strompreis für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden liegt demnach in den 25 größten deutschen Städten bei 853 Euro - auf dem Land sind es 890 Euro. Grundlage der Berechnungen waren die jeweils günstigsten regulären Tarife der lokalen Grundversorger.