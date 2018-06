Auf dem Kappelberg weht ein frischer Wind

Die Handballer fiebern der neuen Saison entegegen. Nach den anstrengenden Wochen der Vorbereitung dreht sich auch bei der TG Hofen wieder alles um das runde und harzige Leder.

Die Handballer der TG Hofen betreten dabei Neuland. Nach 16 Jahren Landesliga treten die Jungs von Trainer Heiko Huber nun in der Bezirksliga an. Dort will die TG einen Neuanfang starten, endlich den Spaß am Handballspielen wiederentdecken und das notwendige Selbstvertrauen zurückgewinnen.

Ein wichtiger Baustein für diesen Neuanfang war für Huber die Integration zahlreicher neuer Spieler. Neben Michael Haas und André Weiß, die für mehr Durchschlagskraft im Rückraum sorgen sollen, sind Matthias Fürst (Kreisläufer) und Florian May (Rechtsaußen) aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden. Froh ist man in Reihen der Hofener auch, über zwei Neuzugänge aus Hüttlingen: Mit Max Funk verstärkt ein wendiger Mittelmann das Team, auf der Torwartposition wurde mit Hendrik Zimare ein vielversprechender Spieler integriert. Außerdem freut man sich in Hofen über die Rückkehr von Rückraumshooter Stefan Linsenmaier, der nach langer Verletzungspause wieder voll im Saft steht.

Ein neues Trainingskonzept bestimmte die Saisonvorbereitung: In Zusammenarbeit mit Physiotherapeut Rainer Groß wurden individuelle Trainingspläne ausgearbeitet und zusammen mit Lauftrainer Lothar Taferner umgesetzt. Im spielerischen und taktischen Bereich wurden die Schwerpunkte auf die Abwehr und das Gegenstoßspiel gesetzt.

Nach teilweise mäßigen Leistungen zu Beginn der Vorbereitung waren in den vergangenen Spielen positive Entwicklungen zu erkennen. Nach guten Testspielen in Schnaitheim und Steinheim und dem Sieg gegen den starken Ligakonkurrenten Herbrechtingen-Bohlheim am Wochenende ist die Mannschaft nun bereit fürs erste Spiel. Am Samstag, 17. September, um 20.30 kommt es dabei in der Wasseralfinger Talsporthalle gleich zum ersten Knaller gegen den TSB Schwäbisch Gmünd II. Nach den Abgängen von Bernd Bellinger und Dieter Jandl (beide TG Hofen II), Nico Kaufmann (beruflich in Mexico) und Tobias Rathgeb (Treffelhausen) kann Heiko Huber bei ein Kader von 15 Mann aus dem Vollen schöpfen. (sz)