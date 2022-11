Auf dem Gelände der Diakonie Pfingstweid können Besucher eine Winterwelt bewundern

Das Gelände der Diakonie Pfingstweid hat sich zum ersten Advent in eine strahlende Winterwelt verwandelt. Von einer Krippe über beleuchtete Wege bis zu einem großen Weihnachtsbaum gibt es einiges auf dem Gelände zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Winterwelt stehe nun in der vorweihnachtlichen Zeit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Diakonie Pfingstweid, aber auch allen Menschen aus der Gemeinde offen.

Kinder dürfen mitgestalten

Die Kinder dürfen die Winterwelt mitgestalten, indem sie selbstgebastelten, wetterfesten Baumschmuck aufhängen. Gerne können Vereine oder Schulen nach Absprache die Winterwelt lebendig machen, indem beispielsweise Musik gemacht werde, heißt es weiter. Eine besondere Herausforderung sei es gewesen, die Winterwelt auch ohne Strom aus der Steckdose erstrahlen zu lassen. Aber auch dieser Herausforderung habe gemeistert werden können.

Sabrina Müller aus dem Bereich Kultur und Bildung konnte die Winterwelt demnach mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern, dem Dorfverein „Wir im Kau“ und den Eltern der Jugendspieler des SC Bürgermoos entstehen lassen. Ohne diese Unterstützung wäre die Umsetzung der Winterwelt nicht möglich gewesen.

Ebenso dankbar seien die Initiatoren dem Diakonie Spendenfond, durch den das Projekt ermöglicht wurde sowie einer großzügigen Spende des Laserzentrums Bermatingen und der photographischen Begleitung von Aaron Hausmann.