Auf dem Friedhof in Bronnen mangelt es an Plätzen für Urnengräber

Der Friedhof im Gammertinger Ortsteil Bronnen erweist sich immer mehr als Sorgenkind: Während die Anlage grundsätzlich sanierungsbedürftig ist, deutet sich allmählich auch noch ein Mangel an Plätzen für Urnengräber an. In seiner Sitzung in der vergangenen Woche befasste sich der Ortschaftsrat Bronnen/Mariaberg mit der Frage, wie der Friedhof fit für die Zukunft gemacht werden könnte.

Wie Ortsvorsteher Karl Endriß in der Sitzung des Gremiums berichtete, stand der Pflegezustand des Friedhofs bereits mehrfach in der Kritik. Zwar habe der Bauhof inzwischen „durch einen großen Kraftakt ein würdiges Erscheinungsbild“ wiederhergestellt, sagte Endriß, aber dennoch müsse über ein neues Pflegekonzept nachgedacht werden.

Der Friedhof an der Josefskirche fängt die Schräglage mithilfe von Terrassen auf. Doch die vorhandenen Stützmauern, insbesondere auf der linken Seite des Friedhofs, befinden sich in einem baulich sehr schlechten Zustand. Da dort bereits ein Großteil der Gräber abgeräumt wurde, könnten die Mauern einfacher erneuert werden. Ein Problem sei auch, dass auf der Fläche immer wieder Gras nachwachse, sagte Karl Endriß. Das bedeute einen größeren Pflegeaufwand. Auf die Frage, ob dort Rasengrabplätze möglich wären, entgegnete der Ortsvorsteher, dass diese bisher nicht nachgefragt wurden.

Grundsätzlich macht sich auch in Bronnen eine veränderte Beerdigungskultur bemerkbar. Zwei Urnengrabplätze sind noch möglich, in den vorhandenen Stelen können noch fünf Plätze belegt werden. Die Urnengräber werden am häufigsten gewünscht. Dass sich die Belegungsart geändert hat, gelte es zu bedenken, wenn über einen mittelfristigen Belegungsplan nachgedacht werde, sagte der Ortsvorsteher. „Um unserem Friedhof längerfristig eine gewisse Ordnung und Struktur zu geben, wäre eine Vorplanung sinnvoll.“

Als weiteres Problem erweist sich die nicht barrierefreie Verbindung zwischen Straße, Leichenhalle und Aussegnungsplatz: Für den Bestatter ist es nicht möglich, den Sarg ohne weitere Hilfe über die Treppe nach oben zu bringen. Der bereits in früherer Zeit angedachte treppenlose Weg könnte im Zuge einer Sanierung also mit eingeplant werden.

Ortschaftsrat Markus Reiser regte an, gleichzeitig die Mauer neu zu verputzen. Ansonsten stimmten alle fünf Mitglieder des Ortschaftsrats zu, die Planung der Neugestaltung des Friedhofs anzugehen.