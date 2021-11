Auf Auto eingeschlagen und Polizisten beleidigt

Eine Strafanzeige kommt auf einen 17-Jährigen zu, der am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Wiestorstraße in Überlingen zunächst auf ein Auto einschlagen hat und später Polizeibeamte beleidigte.

Wie die Polizei berichtet, stand der Tatverdächtige gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher auf der Straße und schlug auf einen vorbeifahrenden Wagen ein. Die daraufhin verständigten Beamten des Polizeireviers stellten mehrere Jugendliche fest.

Nach wenigen Metern Flucht von den Polizisten gestoppt, reagierte der 17-Jährige sofort aggressiv und unkooperativ und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung gegen