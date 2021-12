Audi rutscht in Apfelplantage

Glück im Unglück hat ein 30-jähriger Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K7729 bei Batzenweiler.

Er war laut der Polizei in Richtung Ellenweiler unterwegs und verlor bei schneebedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam er nach links von der Straße ab, durchbrach einen Weidezaun und kam mehrere Meter neben der Fahrbahn in einer Apfelplantage zum Stehen. Der 30-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen, an dem geschätzt 10 000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.