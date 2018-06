Audi erhält Lizenz für autonome Fahrzeuge in Nevada

Las Vegas (dpa) - Als erster Automobilhersteller der Welt hat Audi vom US-Bundesstaat Nevada die Lizenz für den Betrieb von computergesteuerten Fahrzeugen erhalten. Das teilte Ricky Hudi, Leiter Entwicklung Elektrik/Elektronik bei Audi auf der Elektronikmesse CES International 2013 in Las Vegas mit. Damit darf sich Audi mit seinen Test-Fahrzeugen, mit denen als „pilotierte Fahren“ erprobt wird, auf den öffentlichen Straßen in Nevada bewegen. Vor Audi hat Nevada solche Lizenzen an Google und den Automobilzulieferer Continental vergeben.