Auch Päckchen aus Aalen zaubern strahlende Kinderaugen

Aalen (an) - In der ersten Dezemberwoche war es soweit: Der Weihnachtspäckchenkonvoi machte sich mit 173 161 Päckchen und 293 Helfern auf den Weg nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine, um die Geschenke in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Waisenhäusern und Kliniken zu verteilen. Die Geschenke von Kindern aus ganz Deutschland wurden von ehrenamtlichen Helfern transportiert und verteilt. Auch in diesem Jahr waren etliche Pakete aus Aalen und Umgebung von Kindern und deren Eltern gepackt worden, die einem anderen Kind in den osteuropäischen Ländern ein Lächeln in die Gesichter gezaubert haben!

„Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie die Päckchen bei den Kindern ankommen und wie sie zeigen, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, die über kulturelle und regionale Grenzen hinweg füreinander einsteht“, sagt Sabine Zange, Konvoi-Leiterin und Geschäftsführerin. Im Mittelpunkt des Weihnachtspäckchenkonvois steht, dass die Päckchen von Herzen kommen – und das tun sie.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi wird erst durch das große Engagement von Kindern, Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und allen Helfern überhaupt möglich. Das geht los mit dem Einzelpäckchen, das eine Familie packt, bis hin zur kompletten Wagenladung, wenn Firmen oder Vereine beim Päckchenpacken mitmachen . Bereits kurz nach den Sommerferien gehen die ersten Päckchen bei den regionalen Sammelstellen von Round Table, Ladies’ Circle, Tangent Club, Old Tablers sowie Freunden und Unterstützern ein.

Auch dieses Jahr fuhren Timo Steiner und Bernd Wicher von Round Table 195 Aalen mit dem Weihnachtspäckchenkonvoi nach Moldawien und Rumänien.

Insgesamt konnten dieses Jahr so über 170 000 Päckchen in 38 LKW transportiert werden. Diese wurden von neun Begleitfahrzeugen und sechs Reisebussen begleitet. In den Päckchen befinden sich aber keineswegs nur Süßigkeiten, sondern auch Dinge die für uns meist ganz selbstverständlich zu unserem Alltag gehören, wie zum Beispiel eine Zahnbürste oder ein Duschgel. Da solche Hygieneartikel oft für die Familien zu teuer sind, ist dies ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Der Round Table 195 Aalen bedankt sich bei all jenen - die mit ihrem gepackten Päckchen ein Kind in der Weihnachtszeit glücklich gemacht haben.