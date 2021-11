Auch ohne Weihnachtsmarkt gibt es Geschenke für Haustiere

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr hat der Tierschutzverein Bad Wurzach e. V. hübsche farbige Papiertüten mit toller Überraschung für Ihr Haustier vorbereitet! Sie beinhalten jeweils Futter, Spielzeug, Leckerlis und sind in folgenden Varianten erhältlich, Kostenpunkt: Katze 5,00 Euro, Hund 6,00 bis 10,00 Euro. Außerdem haben wir für Fans von „Simon´s cat“ eine tolle Spielangel für Katzen im Programm! Diese kann separat für 3,50 Euro erworben werden.

Entweder Sie überweisen uns den entsprechenden Betrag unter Angabe Ihrer Lieferadresse, Stückzahl und Geschenkwahl auf unser Konto DE08 6309 0100 0618 6190 03 und wir bringen es garantiert vor Weihnachten persönlich vorbei.

Oder Sie reservieren sich Ihr Geschenk per email an info@tierschutzverein-badwurzach.de und holen es freitags von 15 bis 17 Uhr oder samstags von 10 bis 12 Uhr gegen Barzahlung direkt in Bad Wurzach ab. Weitere Abholtermine sind nach Vereinbarung möglich.

Der Gewinn aus dieser Aktion verbleibt beim Tierschutzverein Bad Wurzach e. V. Sie machen damit einerseits Ihrem Tier eine Weihnachtsfreude und unterstützen unsere ganzjährige Vereinstätigkeit. Auf diese Hilfe sind wir mehr denn je angewiesen! Viel lieber hätten wir Sie am Weihnachtsmarkt bei einem Tasse Glühwein begrüßt! Leider war das auch dieses Jahr nicht möglich was wir sehr bedauern.

Wir wünschen unseren Mitgliedern und allen Tierfreunden eine besinnliche Adventszeit.