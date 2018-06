Auch Mertesacker optimistisch für EM

London (dpa) - Nach Angreifer Miroslav Klose hat auch Verteidiger Per Mertesacker hoffnungsvolle EM-Signale an Bundestrainer Joachim Löw gesendet.

„Ich denke, ich bin 90 bis 95 Prozent fit“, sagte der 26-Jährige auf der Internetseite seines Vereins FC Arsenal. Tags zuvor hatte der lange verletzte Klose kurz vor dem Start der Vorbereitung auf die Fußball-EM seine Rückkehr verkündet.

Mertesacker pausiert seit Februar wegen einer Knöchelverletzung, zeigte sich aber optimistisch mit Blick auf die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli). „Ich bin sehr zuversichtlich, weil ich mit vielen Leuten in Deutschland und England gesprochen habe - Ärzten, Physiotherapeuten und Trainern - und alle sind zufrieden mit meinem Knöchel“, betonte Mertesacker.

In den vergangenen vier Wochen habe er in der Rehabilitation hart gearbeitet. „Jetzt ist es Zeit, den Ball zu sehen, den Rasen und die Mitspieler. Es ist ein gutes Gefühl, dass die Verletzung gut verlaufen ist“, wird Mertesacker zitiert. Der frühere Bremer betonte: „Ich freue mich auf einige großartige Spiele in diesem Sommer.“

Bundestrainer Löw nominiert seinen vorläufigen EM-Kader am Montag. Am Freitag reist der DFB-Tross zum Start der Vorbereitung ins einwöchige Regenerationscamp auf Sardinien. Eine Berufung von Mertesacker gilt trotz der Verletzungspause als sicher.