Auch Lufthansa will Streik der Fluglotsen gerichtlich verhindern

Frankfurt (dpa) - Die Lufthansa geht juristisch gegen den geplanten einstündigen Streik der Fluglotsen vor. Die Airline reichte beim Arbeitsgericht München eine einstweilige Verfügung gegen den geplanten einstündigen Ausstand am nächsten Mittwoch ein. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Aus Sicht der Lufthansa sei der angekündigte Arbeitskampf rechtswidrig, sagte er der dpa am Morgen in Frankfurt. Fluglotsen verschiedener nationaler Flugsicherungen haben für die kommenden Tage Arbeitsniederlegungen angekündigt.