Auch Liebgewonnenes kann geändert werden

Fasnet hat mit Freude zu tun, mit Spaß am Leben und mit Brauchtum. Das Fasnetsverbrennen gehört dazu. Diejenigen, die berechtigte Kritik am Ablauf dieser Veranstaltung vorbringen, üben aber keine fundamentale Kritik an der Fasnet. Sie bringen ihre Einwände differenziert vor. Sie richten sich weder gegen die Fasnet noch gegen das Fasnetsverbrennen an sich. Darf der Ablauf kritisiert werden, der seit vielen Jahren in dieser Form inszeniert wird? Ja, er kann. Irgendwann hat ihn ein Mensch ausgedacht und deshalb kann er auch geändert werden. Die Traditionen der Bad Saulgauer Fasnet sind nicht über Jahrhunderte zementiert worden. Die Anfänge der Saulgauer Fasnet in ihrer heutigen Form liegen auch nach Ansicht der Experten in den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Im Lichte neuer Forschungen wird der Tod von Frauen auf dem Scheiterhaufen heute anders wahrgenommen als damals, auch zu einer Zeit, als sich jemand diese Inszenierung ausgedacht hat. Er hat es im Lichte von damals gemacht. Mit der Zeit, mit neuem Wissen ändert sich aber die Form der Wahrnehmung von eigentlich Liebgewonnenem und Gewohntem. Die Verantwortlichen der Dorauszunft spüren die neuen Spannungen. Kleinigkeiten zeigen das. Sie sollten Mut zu Änderungen haben – auch wenn es sich um etwas Liebgewonnenes handelt.