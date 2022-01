Auch in Neuler wird es 2022 keinen Umzug geben

Die Wörter Narren haben es schon getan, die Bühlerzeller auch. An diesem Wochenende folgte nun die nächste finale Faschingsumzugsabsage. Auch der größte Umzug der Region in Neuler wird 2022 ausfallen.

Auf ihrer Facebookseite haben die Neulermer Narren „nach langen Überlegungen“ und mit „großem Bedauern“ am vergangenen Wochenende verkündet, dass ihr Umzug am Faschingssonntag, 27. Februar, nicht wie gewohnt stattfinden wird. Zum zweiten Mal in Folge wird das Großereignis abgeblasen.

„Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, erklärt der Vorsitzende der Neulermer Narren, Lukas Rupp, im Gespräch mit unserer Zeitung. Als Gründe führt Rupp „die pandemische Lage und die nicht mögliche Umsetzung von 2G-Kontrollen“ an. „Das können wir als Verein einfach nicht gewährleisten. Dafür ist dieses Event viel zu groß“, so Rupp.

Wir hatten das tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber letztlich kann die Pandemie auch im Sommer noch aktuell sein. Lukas Rupp, Vorsitzender

Aus diesem Grunde hätten die Neulermer Narren auch davon Abstand genommen, den Faschingsumzug zu verschieben – in den Sommer. „Wir hatten das tatsächlich ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber letztlich kann die Pandemie auch im Sommer noch aktuell sein. Und auch 3G-Kontrollen sind bei einem solchen Großereignis für uns kaum durchführbar“, sagt Rupp.

Deshalb habe man sich nun, wie andere benachbarte Faschingsvereine auch, zu einer Absage durchgerungen. Neben dem Umzug wird auch der Neulermer Narrenball 2022 entfallen.

Das Alternativprogramm

Was den Faschingsfans in Neuler noch bleibt? Zumindest ein kleines Faschings-Sparprogramm – wie im vergangenen Jahr. Die Neulermer Narren hoffen, dass sie trotz Corona ihren Narrenbaum mit Publikum aufstellen dürfen. Die Umsetzung dieses Vorhabens sei zwar auch „abhängig von den zum Zeitpunkt geltenden Vorschriften“.

Gleichwohl sei man in Sachen Narrenbaumaufstellen derzeit „ganz zuversichtlich“ gestimmt. Dasselbe gelte aktuell auch für die geplante Bürgermeisterabsetzung und die Neulermer Schnitzelbank. Beides soll es in diesem Jahr geben.

Wie Lukas Rupp in diesem Zuge betont, wolle der Verein den Fastnachtern trotz der schwierigen Rahmenbedingungen so viel Fasching wie möglich bieten. „Der Fasching hat bei uns in Neuler lange Tradition. Der sind wir verpflichtet.“

Um die Absage des Umzugs und des Balls irgendwe zu kompensieren, gibt es deshalb auch in diesem Jahr wieder einige nette kreative Alternativen. Dazu zählt unter anderem die Neulermer Faschingsbox, die Faschingsfans direkt beim Verein ordern und dann nach eigenen Vorstellungen gestalten können.

Die rund zwei Meter hohen Holzboxen, die auf einer Palette stehen, sind dazu nach vorne geöffnet. Hier kann jeder – ganz nach Gusto – etwas einbauen, reinhängen oder ausstellen, etwa ein altes Faschingskostüm oder ähnliches. Die gestalteten Boxen sollen danach – von Faschingssonntag bis Dienstag – öffentlich im Ort präsentiert werden. Machen viele bei dieser Aktion mit, werden die Boxen voraussichtlich die gesamte Umzugsstrecke in Neuler säumen.

Erhältlich sind die Box-Rohlinge, bei den Neulermer Narren. Anmeldungen werden bis zum 20. Januar über die E-Mail-Adresse: info@neulermer-narren.de entgegengenommen. Die Boxen werden anschließend ab Samstag, 22. Januar in der Narrenhalle ausgegeben beziehungsweise auf Wunsch auch geliefert.

Außerdem planen die Neulermer Narren auch für diese Faschingssaison wieder ein Videoprojekt. Wie Lukas Rupp berichtet, sei die Aktion im vergangenen Jahr „hervorragend“ angekommen. 2021 hatte man unter dem Motto „Miniatur-Umzug“ einen Film zusammengschnitten, an dem sich über 50 Wagenbauer, Gruppen und Fasnachter mit eigenen kleinen Clips beteiligt hatten.

2022 wird es davon eine Neuauflage geben. Mitwirken kann jeder, der eine gute Idee hat und Teil des Videos sein möchte, das später auf Youtube veröffentlicht wird. Inhalt des eigenen Videobeitrags kann zum Beispiel ein kurzer Tanz, ein Witz oder eine andere närrische Einlage sein.

Die Neulermer Narren handeln damit verantwortungsbewusst. Bürgermeisterin Sabine Heidrich

Wer eine Faschingsbox baut, könnte diese ebenfalls im Clip vorstellen. Die eingesendeten Filmbeiträge sollten, wie schon im vergangenen Jahr, nicht länger als 30 Sekunden dauern. Videobeiträge samt Name des Einsenders und maximal drei Bilder zum Thema können bis zum 16. Februar per E-Mail an info@neulermer-narren.de geschickt werden.

Lukas Rupp rechnet bei diesem Vorhaben mit einer ähnlich guten Resonanz wie im vergangenen Jahr. Schließlich wird Fasching in Neuler geliebt und gelebt. Deshalb sei auch wichtig, dass Umzug und Ball zumindest 2023 endlich wieder stattfinden können. „Wir sind auf jeden Fall alle heiß und werden dann garantiert mit dreifacher Motivation an die Planung gehen“, kündigt der Vorsitzende der Neulermer Narren an, der sich noch über ein Lob seiner Bürgermeisterin freuen kann.

Einzig richtige Entscheidung

„Es ist einfach toll, was dieser Verein als Alternativprogramm auf die Beine stellt. So kann Gemeinschaft auch in diesen schwierigen Zeiten noch stattfinden“, freut sich Neulers Bürgermeisterin Sabine Heidrich. Dass der Verein in diesem Jahr die beiden großen Veranstaltungen, Umzug und Ball, erneut abgesagt hat, hält Heidrich „vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens“ für die einzig richtige Entscheidung.

„Die Neulermer Narren handeln damit verantwortungsbewusst.“ Trotzdem sei es bedauerlich, denn das lebendige Miteinander im Ort komme am deutlichsten immer noch beim Faschingsumzug in Neuler zum Tragen, sagt Heidrich.