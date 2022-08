Auch in Marburg gehen die Razorbacks als Verlierer vom Feld

Das letzte Saisonspiel in der German Football League Süd ist für die ifm Razorbacks Ravensburg eine weitere Enttäuschung gewesen. Ohne ihren Cheftrainer Sebastian Fandert, der aus privaten Gründen nicht mit nach Marburg gefahren war, verloren die Ravensburger bei den Marburg Mercenaries mit 14:24 (14:7, 0:17, 0:0, 0:0). Nach einem guten Start klappte bei den Razorbacks am Sonntagnachmittag kaum noch etwas. Einen ganz schwarzen Tag hatte Quarterback Matthew O’Meara erwischt.

Satte sechs Interceptions, also Fehlwürfe direkt zu den Gegnern, leistete sich O’Meara. Der junge Quarterback stand wieder auf dem Feld, weil Alexander Bjerre immer noch verletzt war. Bis auf ganz wenige Ausnahmen konnte O’Meara seine Mitspieler nicht in Szene setzen. Dazu gerieten einige Snaps auf den Quarterback zu hoch, womit die Spielzüge extrem erschwert wurden.

Anders als in so vielen Spielen in dieser verkorksten Saison stoppten die Razorbacks aber immerhin den ersten Angriff der Marburger. Zwar lief dann Marburgs Wide Receiver Niklas Fengler dem Ravensburger Verteidiger Niklas Herrmann davon und erzielte den ersten Touchdown, doch dann übernahmen die Razorbacks das Kommando auf dem Feld. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive hatten die Ravensburger vieles im Griff.

Tim Müller sorgte mit einem Lauf über 80 Yards für das erste Ausrufezeichen der Razorbacks. Sein Touchdown und der Kick von Daniel Lindblom glichen die Partie zum 7:7 aus. In der achten Minute brachten Mayer mit seinem Touchdown und Lindblom mit dem zweiten Zusatzkick die Razorbacks mit 14:7 in Führung. Marburg kassierte viele Strafen, hatte Probleme mit den schnellen Läufen von Müller und Lennies McFerren, dazu fing Finn Kearns einen Pass von Marburgs Quarterback Sonny Weishaupt ab.

Das erste Viertel war also sehr gut aus Sicht der Razorbacks – danach klappte aber nichts mehr. O’Meara warf drei Interceptions in Folge und Fengler lief zu seinem zweiten Touchdown. Kicker Lennard Treckmann traf ein Field Goal zum 17:14, ehe Marcus Cox nach O’Mearas dritter Interception den dritten Marburger Touchdown schaffte.

Nach der Pause wurde es ein extrem zähes Spiel. Ravensburgs Defense ließ immerhin keine Punkte mehr zu, doch nach vorne lief nicht viel zusammen.