Auch in Lachen wird am Weltlachtag gelacht

Am Sonntag ist Weltlachtag. Im Jahr 1998 aus der Yoga-Lachbewegung in Indien entstanden, wird dieser Tag immer am ersten Sonntag im Mai inzwischen rund um den Globus gefeiert. Im kleinen Bodnegger Weiler „Lachen“, war davon bisher nichts bekannt. Landwirt Franz Zwisler, der hier geboren und aufgewachsen ist, lacht trotzdem gern und oft, genauso wie seine Frau Gerlinde und die beiden Kinder.

Unter den etwa zehn anderen Lachenern, die außerdem noch hier wohnen, ist dem Verlauten nach zwar der eine oder andere Brummkopf, das Lachen verlernt haben aber auch sie nicht. Franz Zwisler, dem als Feuerwehrkommandant und Gemeinderat in Bodnegg zwar ab und zu das Lachen im Hals stecken bleibt, erzählt, dass der Name des Ortes Lachen weniger mit Gelächter zu tun hat. „Unsere Oma meinte, hier seien früher viele Lachen gewesen“, sagt Zwisler. Lachen im Sinne von Pfützen, oder auch kleinen Seen.

Wenn es auch heutzutage in Lachen selbst keine Lachen mehr gibt, hat das ganze Gebiet einen feuchten Untergrund. Die nahegelegenen Bodnegger Sportplätze leiden des öfteren darunter und so manchem Fußballer ist dabei schon das Lachen über die Lachen vergangen. Hoffentlich nicht am morgigen Sonntag, wenn um Punkt 14 Uhr deutscher Zeit für drei Minuten weltweit gelacht werden soll.