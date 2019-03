Auch in Ittendorf singt künftig ein Rudel

Erstmalig bittet der gemischte Chor Ittendorf zum „Rudelsingen“ in das Bürgerhaus Ittendorf. Statt einer Einladung zum traditionellen Brunch, gibt es diesmal heiße Rhythmen und Gesang mit dem „Team Bodensee“ vom Rudelsingen. Eingeladen ist jeder, der Lust und Laune hat, in der Gemeinschaft zu singen. Man muss nicht die Stimmen von Freddy Mercury oder Joan Baez haben, um mitmachen zu können. „Das ist wie Singen unter der Dusche, aber mit vielen Menschen und macht unglaublich viel Spaß“, versichert Barbara Härle vom Vorstandsteam des gemischten Chors.

Rudelsingen gab es erstmalig im Jahr 2011 in Münster. Seither feiert es seinen Siegeszug durch ganz Deutschland. Die Idee dahinter ist es, viele Menschen zusammenzubringen, die miteinander singen und Spaß daran haben. „Da stellt sich ganz schnell ein Zuhause-Gefühl ein“, begeistert sich Barbara Härle. Innerhalb von zwei Liedern sei eine Gemeinschaft zusammengewachsen, weiß sie aus Erfahrung. Sie hat mit Freunden das Rudelsingen in Oberteuringen besucht und ist von diesem Format begeistert. „Nicht nur ich, auch andere aus dem Chor“, deshalb sei die Entscheidung gefallen, in diesem Jahr anstatt eines Brunchs, das Rudelsingen anzubieten.

Bisher gibt es bundesweit zehn Rudelsing-Teams, die den Abend mit Livemusik begleiten und wie Frontmänner einer Band die Besucher zum Mitsingen animieren. In Ittendorf wird das Team Bodensee mit dabei sein. Mittels Beamer wird der Liedtext auf eine große Leinwand projiziert, so dass jeder mitsingen kann. „Oft kennt man einen Refrain, aber bei den Strophen wird das schon schwieriger“, sagt Thomas Lorenz, Musiker beim Team Bodensee. Mit der Textunterstützung sei es jedem möglich, mitzusingen. Die drei Musiker vom Team Bodensee begleiten mit Livemusik, „und bei manchen Songs auch mit Halbplayback“, den Gesang und „wir singen selbst auch“.

Mit Thomas Lorenz an der Gitarre und am Klavier, Markus Sorg am Schlagzeug und Gregor Pansanik an der Gitarre beziehungsweise dem Bass stehen drei Musiker auf der Bühne, die im Bodenseeraum das Rudelsingen begleiten. Sie sind bereits in Oberteuringen und Meckenbeuren aufgetreten, aber die Frontmänner sehen sich nicht als Stars der Bühne, denn, „dass sind die Menschen, die da stehen und mitsingen“. Sie animieren vielmehr und „es ist schon unglaublich, was für eine Dynamik bei manchen Liedern entsteht“, begeistert sich Thomas Lorenz für das Format, „das ein wenig an Zeiten erinnert, in denen man gemeinsam am Lagerfeuer singt“. Das habe ihm unlängst in Meckenbeuren die wohl älteste Mitsängerin in der Pause gesagt, die mit 104 Jahren enormen Spaß daran hatte, in der Gemeinschaft zu singen. Alter spielt hier keine Rolle. Ob 16 Jahre, 60 Jahre oder eben 104 Jahre mitsingen darf jeder.

Das bunt gemischte musikalische Repertoire reicht vom Volkslied bis zum Rock. „Das Angebot ist möglichst niedrigschwellig gehalten“, das heißt, es sind Lieder, die eigentlich jeder kennt. Von Abba über die Beatles, Udo Jürgens, Hannes Wader bis hin zu „Born To Be Wild“ von Steppenwolf – da sei für jeden etwas dabei.

Die Auswahl für Ittendorf soll eine Überraschung bleiben, aber „ich denke es wird was von Udo Jürgens dabei sein, „vielleicht auch von Simon & Garfunkel. Aber auf jeden Fall auch viele deutsche Lieder“, verrät Thomas Lorenz.