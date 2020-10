Auch in Herbst und Winter geht es mit dem Schiff zur Mainau

Obwohl die Saison für die Bodensee-Schifffahrt offiziell am 18. Oktober zu Ende gegangen ist, ist mit der Schifffahrt nicht Schluss. Gemeinsam mit den Schifffahrtsbetrieben Held und CMS bieten die Orte Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen Herbst- und Winterfahrten zur Insel Mainau an.

Gäste und Einheimische gelangen bis 15. November äglich sowie anschließend bis 20. Dezember immer sonntags von Überlingen und Unteruhldingen mit dem Schiff zur Insel Mainau. Bis Mitte November legen die Schiffe in Überlingen täglich um 11, 13 und 15 Uhr ab, in Unteruhldingen jeweils 30 Minuten später. So ist ein Besuch der Blumeninsel zum außergewöhnlichen Farbenspektakel der rund 12.000 Dahlien oder dem kleinen, feinen Wintermarkt im Schlosshof möglich, wie die Veranstalter schreiben.

Die Orte Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg bieten zudem gemeinsam mit der CMS Schifffahrt Adventsfahrten nach Konstanz an. An allen vier Adventssamstagen geht es in 75 Minuten per Winterschiff entlang der (möglicherweise) verschneiten Uferlandschaft von Überlingen über Unteruhldingen und Meersburg nach Konstanz. In der weihnachtlich geschmückten Altstadt laden Geschäfte und ein Weihnachtsmarkt zu einem Bummel ein.