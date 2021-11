Auch im Medienhaus am See gilt von sofort an die 2 G-Regelung

Auf Grund der aktuellen Situation mit steigenden Infektionszahlen gilt ab seit Mittwoch in Baden-Württemberg in vielen Bereichen die 2 G-Regelung (Geimpft oder Genesen) - auch für den Besuch des Medienhauses am See.

Personen, die lediglich Medien abholen oder zurück geben wollen, benötigen keinen 2 G-Nachweis. Die gängigen Hygienevorgaben, wie das Tragen einer medizinischen Maske und die Einhaltung von Abstandsregeln, gelten weiterhin.

Alternativ können die Kundinnen und Kunden auch bequem von zuhause aus das umfassende Angebot an digitalen Medien nutzen. Von tagesaktuellen Zeitungen über neue eBooks, eAudios und vieles mehr gibt es kostenlos für alle, die einen gültigen Kundenausweis besitzen.

Außerdem ist es möglich, über die Website das Online-Formular zum Abholservice des Medienhauses auszufüllen und später die gewünschten Medien kontaktlos am Eingang des Medienhauses zu den Öffnungszeiten abzuholen. Mehr dazu unter www.medienhaus-am-see.de