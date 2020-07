Auch eine 13-Jährige greift in Österreichs 2. Liga an

Einen Tag nach dem 5:2 über den TC Bludenz gab es für den TC Dornbirn noch einen Grund zum Feiern: Im Finale der Österreichischen Staatsmeisterschaften setzte sich Julia Grabher durch. Die Dornbirnerin, an Nummer 2 gesetzt und nach der Absage von Barbara Haas die Topfavoritin, besiegte im Duell der Fed-Cup-Spielerinnen die Nummer 4, Sinja Kraus, mit 7:5, 6:4. Grabher durfte sich über einen Siegerscheck in Höhe von 6500 Euro freuen. Auch bei den Generali Pro Series in der Südstadt (vergleichbar mit der German Ladies Series des DTB) hatte die 24-jährige Vorarlbergerin Grabher gegen die 18-jährige Wienerin Kraus, die in Mainz lebt, zweimal gewonnen.