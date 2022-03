Auch ein Visionär hat’s schwer

Mit und über Namen Witze zu reißen, ist platt, billig und doof. Jedoch wollen wir uns an dieser Stelle mal auf Nachnamen beschränken. Dass ein Mann Sauhammel heißt oder eine Frau Gurkenwitz ist Schicksal – und überhaupt nicht komisch. Peinlich wird es allerdings, wenn überambitionierte Menschen ihrem unschuldigen Nachwuchs Vornamen geben, die eigentlich gar keine sind. Paradebeispiel hierfür sind Elon Musk und seine Partnerin Grimes, die einst als Claire Elise Boucher geboren wurde. Der Elektroautobauer und die in irgendeiner seltsamen Form mit ihm verbandelte Musikerin verkündeten am Donnerstag, dass ihr zweites Kind das Licht der Welt erblickt hat.

Und während Milliardär Musk seine Autos kurz und knapp „Model T“ oder „Model S“ nennt, wird das kleine Mädchen Exa Dark Sideræl heißen. Nach Angaben aus dem Hause Musk/Grimes werde man sie jedoch „Y“ rufen. Vorerst ohne Model davor. Zynische Dieselfahrer behaupten, dass „Y“, die nach Angabe der Eltern von einer Leihmutter ausgetragen wurde, womöglich ein Hybrid sei. Was natürlich ein noch schlimmerer Unfug ist als der Name ihres großen Bruders. Der Bursche heißt nämlich X Æ A-Xii, abgekürzt „X“. Ob „X“ von der Ankunft von „Y“ elektrisiert war, weiß kein Mensch.

Beide dürften es aber sowohl mit der Abkürzung als auch dem vollen Namen auf dem blauen Planeten schwer haben. Irgendwo im All, womöglich in einem anderen Universum, kommen Exa Dark Sideræl und X Æ A-Xii sicher voll gut an. Perfekt, dass Papa Elon die passenden SpaceX-Raketen im Programm hat. (jos)