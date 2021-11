Auch Dinkelsbühl verzichtet auf einen Weihnachtsmarkt

Nachdem am vergangenen Freitag alle Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt wurden, wird nun auch kein Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl im Spitalhof stattfinden.

„Das ist ein harter Schlag für uns“, leidet Oberbürgermeister Christoph Hammer mit allen Betroffenen. „Wir haben uns in den letzten Wochen auf alles vorbereitet, 3G, 2G, 2Gplus, Einbahnstraßenkonzept, Ein- und Auslasskontrolle und und und – aber auf eine komplette Absage waren wir nicht eingestellt.“

Um die Markthändlern, die mit ihren Ständen normalerweise in der Adventszeit am Weihnachtsmarkt im Spitalhof ihre Waren anbieten, zu unterstützen, werden einige Buden an drei ausgewählten Plätzen in der Stadt stehen. „Stände, an denen es verderbliche Lebensmittel gibt, sollen nicht gezwungen sein, ihre schon bestellten Waren weg zu werfen, sondern eine Chance bekommen, trotzdem verkaufen zu können“, erklärt Hammer. „Wir müssen unsere Standbetreiber auch in dieser Zeit unterstützen, und sie nicht auf ihren Waren sitzen lassen.“

So steht ab dem eigentlichen Weihnachtsmarkt-Start am 25. November einen Glühwein- und ein Waffel-, Crêpe- und Eierpunsch-Stand am Schweinemarkt. Ab dem zweiten Wochenende kommt noch eine Bratwurst-Bude dazu. Im Spitalhof gibt es ebenfalls Glühwein, frisch gemachte Kartoffelchips und einen Süßwarenstand. Außerdem hat der Seifenstand von Frau Schlegel aus Österreich, die jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt nach Dinkelsbühl kommt, geöffnet. Am Weinmarkt vor der Schranne werden ebenfalls Bratwurst und Süßwaren angeboten. Auch hier kommt am zweiten Wochenende noch ein weiterer Stand hinzu: Renate Ballheimer bietet ihre Bubble Waffles an. Alle Buden haben von Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. In der Gleiwitzer Straße 10, Gewerbegebiet Ost, verkauft Karl Reinhardt zudem Donnerstag bis Samstag von 16 bis 20 Uhr seinen Weihnachtsmarkt-Glühwein in Zehn-Liter-Kanistern.

Vorweihnachtszeit in der Altstadt

Festlich geschmückt präsentiert sich Dinkelsbühl in der Adventszeit. Straßen Plätze, gemütliche Cafés, Restaurants und eine Vielzahl attraktiver Geschäfte laden zum Bummeln ein. Tannen- und Plätzchenduft liegt in der Luft und begleitet die Besucher ebenso wie das bekannte Weihnachtslied „Ihr Kinderlein Kommen“, verfasst von Christoph von Schmid, der seine Kindheit und Jugend in Dinkelsbühl verbrachte. Besonders schön ist auch ein Besuch der Krippen: Im Münster Sankt Georg wird die Weihnachtsgeschichte auf knapp 60 Quadratmeter dargestellt, im Kapuzinerkloster steht eine Krippe mit orientalischen Figuren und auch in der Paulskirche gibt es eine Krippe.

Täglich um 11 und 14.30 Uhr werden Stadtführungen angeboten (Treffpunkt: Altrathauplatz). Jeden Freitag um 15.30 Uhr gibt es „Orgel um halb“, Orgelmusik auf der großen Rieger-Orgel im Münster Sankt Georg. Samstags werden im Museum Haus der Geschichte Dinkelsbühl Führungen angeboten (Treffpunkt: Foyer Haus der Geschichte). An den Adventssonntagen um 16 Uhr spielen die Turmbläser –ebenfalls am Münster Sankt Georg – ihre Lieder. Außerdem lädt das Landestheater Dinkelsbühl Groß und Klein mit einem bunten Programm ins Theaterhaus im Spital ein und auf Anfrage gibt es Sonderführungen durch die Stadt zu den Themen „Hexen, Hexer, Teufelsbanner“, „Sagen und Geschichten“, „Dinkelsbühler Zwei- oder Dreigestirn“ und „Historische Stadttorbegrüßung mit Solotrompeter, Marketenderin und Stadtsoldaten“.