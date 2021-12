Auch digitales Vorlesen kommt gut an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Wer am vergangenen Freitagnachmittag den Livestream-Link zum Vorlesetag aktivierte, war gleich mittendrin und erwischte Jutta Klawuhn und Alex Niess beim Stöbern in Bücherregalen des Kreismedienzentrums Ravensburg. Doch auch zwischen den Büchern fanden sie schnell in die Moderation: Professionell und in gewohnt unterhaltsamer Manier führten die beiden Schauspieler und Theaterpädagogen durch das Programm des diesjährigen Vorlesetags mit dem Thema „Infotainment rund ums Vorlesen“. Das Vorlesen sei im Zuge von Corona zwar erschwert und vielerorts in Bedrängnis, aber es mache auch virtuell großen Spaß, betonten die beiden Moderatoren. Mit Hände-Reiben und Fußgetrappel, wechselnder Mimik und ausdrucksstarker Gestik erbrachten sie sogleich den Beweis dafür, dass es auch online viele Möglichkeiten für ein einführendes Vorspiel, für Spannung und Lesedynamik gibt. Veranstaltet wurde der Vorlesetag wie in den Vorjahren von der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH), dem Landkreis Ravensburg und der Kinderstiftung Ravensburg. „Wir haben die Chance, unseren zehnten Vorlesetag als Video-Livestream mit zugeschalteten Gästen anzubieten“, freute sich der PH-Professor im Ruhestand, Dr. Jürgen Belgrad, Leiter des Forschungsprojekts und Vereins „Leseförderung durch Vorlesen“, der gemeinsam mit Ludger Baum, Leiter des Regionalen Bildungsbüros, und Ulrike Schreiner-Luik, Lesewelten der Kinderstiftung Ravensburg, zum Vorlesetag eingeladen hatte.

Zum Abschluss des virtuellen Vorlesetags stellte Ulrike Schreiner-Luik das Projekt Lesewelten der Kinderstiftung Ravensburg vor. „Wir sind stolz darauf, dass wir trotz Corona weiterhin vorlesen“, sagte sie. Ziel für das kommende Jahr sei es, 700 bis 800 Kinder pro Woche zu erreichen. Dafür werden ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser gesucht. „Jeder und jede kann vorlesen“, betonte sie und warb auch für das Tandem-Vorlesen mit nur einem Kind. Die Kinderstiftung bietet Workshops und andere Unterstützungshilfen für Vorlesende.

„Ran an die Bücher, rauf auf die Türme“, appellierte Ludger Baum vom Regionalen Bildungsbüro an Lesefreunde. Im Rahmen des Projekts Büchertürme, für das die Ravensburger Towerstars die Schirmherrschaft übernommen haben, sind alle Grundschulklassen sowie die 5. Klassen der weiterführenden Schulen, Leseclubs und Fördereinrichtungen der Lesenetze eingeladen, mitzumachen!

Wer den Vorlesetag verpasst hat, kann die Aufzeichnung unter dem folgenden Link ansehen: https://www.lesefoerderung-durch-vorlesen.de/.