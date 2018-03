Auch die Zeitungswelt ist heute längst digital

Schriftsetzer? Bleisatz? Redaktionsschluss? Alles längst Vergangenheit! Auch bei einer altehrwürdigen Regionalzeitung wie der Schwäbischen hat das digitale Zeitalter längst begonnen. Das gilt natürlich zunächst mal und schon seit vielen Jahren für die Zeitungsproduktion. Es geht aber noch viel weiter. Denn eine Lokalredaktion wie die unsere hier in Friedrichshafen ist mittlerweile viel mehr als eine Zeitungsredaktion. Egal ob auf unserer Internetseite Schwäbische.de, unserer iPhone-App oder auf dem iPad – die wesentlichen lokalen Inhalte hierfür kommen aus der Lokalredaktion FN am besten rund um die Uhr und immer aktuell.

Deshalb hat der Begriff Redaktionsschluss für die reine Tageszeitung noch seine Berechtigung (wie sind übrigens jeden Tag bis mindestens 22.30 Uhr besetzt), fürs digitale Geschäft aber gilt er schon lange nicht mehr. Hier heißt es rund um die Uhr am Ball und mitteilsam sein und bleiben. Zugegeben, das gelingt uns noch nicht immer und perfekt, aber immer öfter immer besser.

Wer möchte, kann sich das in der Praxis am Sonntagabend angucken. Dann wählen die Langenargener ihren neuen Bürgermeister. Und die SZ ist nicht nur mit Block, Stift und Kamera, sondern auch mit Laptop und iPad vor Ort im Rathaus, um auch digital und so schnell wie möglich über das Ergebnis des Wahlgangs zu berichten. Gucken Sie doch am Sonntag ab 18 Uhr mal rein unter www.schwaebische.de/langenargen oder www.facebook.com/schwaebische.bodensee.

Dabei gilt wie immer: Wo Schwäbische draufsteht, ist Journalismus mit Hirn und Leidenschaft drin – egal auf welchem Kanal und zu welcher Uhrzeit.